شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأكل الأرز دون زيادة الوزن؟ 3 طرق منها تناوله مع الخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الأرز من الحبوب الرائعة وهو غذاء أساسي في جميع أنحاء دول العالم تقريبًا، مع تحول الصحة والنظام الغذائي نحو بدائل الحبوب الخالية من الجلوتين والأكثر صحة، فقد الأرز بريقه، معتقدين أنه سيضيف كيلوجرامات إلى أجسادهم، لكن بعض خبراء التغذية أكدوا أنه يمكن للمرء أن يأكل الأرز دون زيادة الوزن ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الأرز هو واحد من أكثر الأطعمة كثافة للطاقة وهو خيار اقتصادي بين الحبوب، من السهل طهيها ولها طعم رائع عندما تقترن بأي كاري أو خضراوات في صناعة النظام الغذائي، يتمتع الأرز بسمعة سيئة بسبب إطلاقه السريع للكربوهيدرات، ومن ثم فهو يرفع نسبالسكر في الدم بسرعة ويجعل الإنسان يشعر بالجوع بشكل أسرع، ولكن الحقيقة هي أن الأرز يعد خيارًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين والكوليسترول والدهون.

3 طرق لتناول الأرز دون زيادة الوزن: 1. المزيد من الخضار القليل من الأرز:

المفتاح هو ممارسة قاعدة 1/3. هناك طريقة متوازنة لتناول الأرز، حيث يتم تناول جزء مع جزء واحد من واحد من الخضار أو السلطة، يساعدك هذا على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ويمنحك كمية جيدة من الألياف أيضًا.

2. دمجه مع العدس:

عندما يتم دمج الأرز مع عدس ، يصبح وجبة غنية بالبروتينات الكاملة والتي تشمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

3. اختار البسمتي:

التزم بكوب واحد منه ولا تفرط في تناوله لأنه يرفع نسبة السكر في الدم ويؤدي إلى آلام الجوع بشكل أسرع، أفضل طريقة لتناول الأرز هي تضمين مصادر جيدة للألياف مثل الفاصوليا والسلطات عند تناول الأرز لأن الألياف تمنع ارتفاع السكر في الدم فجأة.

بعض الفوائد الأقل شهرة للأرز:

الأرز غير المصقول هو أحد أغنى مصادر فيتامين ب ويحتوي أيضًا على حمض الفوليك والسيلينيوم والمغنيسيوم، هناك أنواع مختلفة من الأرز ، وهي الأرز الأسود الغني بمضادات الأكسدة ، والأرز البني الغني بالألياف ، والأرز الأحمر الذي يستخدم في النظام الغذائي المضاد للسرطان لخصائصه المضادة للالتهابات.