شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون وأعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة داون هي حالة وراثية تسبب مشاكل جسدية ونمائية خفيفة إلى خطيرة، ويولد الأشخاص المصابون بمتلازمة داون ولديهم كروموسوم إضافي، و الكروموسومات عبارة عن حزم من الجينات، ويعتمد جسمك على العدد الصحيح منها. في متلازمة داون، يؤدي هذا الكروموسوم الإضافي إلى مجموعة من المشكلات التي تؤثر عليك عقليًا وجسديًا، حسبما نشر موقع webmd

ومتلازمة داون هي حالة تستمر مدى الحياة. على الرغم من أنه لا يمكن علاجه، فإن الأطباء يعرفون عنه الآن أكثر من أي وقت مضى. إذا كان طفلك يعاني من ذلك، فإن الحصول على الرعاية المناسبة في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مساعدته.

ما هى أعراض متلازمة داون؟

يمكن أن يكون لمتلازمة داون تأثيرات عديدة، وهي تختلف من شخص لآخر. سيكبر البعض ليعيشوا تقريبًا بمفردهم، بينما سيحتاج البعض الآخر إلى مزيد من المساعدة للاعتناء بأنفسهم.

تتنوع القدرات العقلية، ولكن يعاني معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة داون من مشاكل خفيفة إلى متوسطة في التفكير والاستدلال والفهم. سيتعلمون ويكتسبون مهارات جديدة طوال حياتهم ، لكنهم قد يستغرقون وقتًا أطول للوصول إلى أهداف مهمة مثل المشي والتحدث وتنمية المهارات الاجتماعية.

ما هى سمات الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون ؟ يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون إلى امتلاك سمات جسدية معينة مشتركة. قد تشمل هذه:

عيون مائلة في الزاوية الخارجية

آذان صغيرة

أنوف مسطحة

جاحظ اللسان

بقع بيضاء صغيرة في الجزء الملون من العين

رقبة قصيرة

الأيدي والأقدام الصغيرة

قصر القامة

مفاصل فضفاضة

ضعف العضلات

لا يعاني الكثير من المصابين بمتلازمة داون من أي مشاكل صحية أخرى ، لكن البعض يعاني منها. تشمل الحالات الشائعة مشاكل القلب وصعوبة السمع والرؤية.