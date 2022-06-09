شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تبدأ الدايت.. اعرف الفرق بين منخفض الكربوهيدرات وقليل الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء محاولة إنقاص الوزن ، يمكن أن تسبب الآراء المتناقضة الكثير من الارتباك، الأنظمة الغذائية المختلفة، والقيود الغذائية، والاقتراحات قد تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، ومع ذلك إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فأنت بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو اتباع نظام غذائي منخفض الدهون على إنقاص الوزن، ماذا يعني كل من هذه الحميات؟ دعونا نناقش ما تعنيه هذه الحميات وتلك التي يجب عليك اتباعها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هي الكربوهيدرات؟

توجد الكربوهيدرات بشكل شائع في الحبوب والخضراوات والفواكه، تتكون الكربوهيدرات من السكريات والنشويات والألياف التي يتم تحويلها لاحقًا إلى جلوكوز بواسطة الجسم، يوفر هذا الجلوكوز لاحقًا لجسمنا الطاقة التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح.

ما هو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات؟

كما يوحي الاسم، يتطلب النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، يضمن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أن يستهلك جسمك جلوكوز وسعرات حرارية أقل مما يحتاجه. علاوة على ذلك ، فإن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يعني استبدال الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بالخضراوات والفواكه واللحوم والمكسرات الصحية وما إلى ذلك.

إليك ما يتكون منه النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات عمومًا:

لحمة

بيض

المكسرات

بذور

سمك

خضراوات

الفاكهة

الزيوت الدهنية

منتجات الألبان

من يجب أن يتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات؟

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مثالي لمن يريد إنقاص الوزن، يعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات طريقة رائعة لضمان تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية، نظرًا لأن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يقيد الأطعمة النشوية والسكرية والمعالجة ، فهو مثالي للوقاية من مرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى.

ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يعني استهلاكًا أقل للكربوهيدرات وعدم التخلص منها تمامًا، يمكن أن يؤدي تناول القليل من الكربوهيدرات أو عدم تناولها إلى الإصابة بالصداع والدوار وتغيرات الحالة المزاجية والغثيان والتشنجات والإمساك والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

ما هي الدهون؟

الدهون جزء أساسي من وجباتنا الغذائية، على الرغم من أن الاسم قد يعطي الدهون سمعة سيئة ، إلا أن الجسم يتطلب بعض مستويات الدهون الصحية لامتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل، على سبيل المثال، يحتاج الجسم للدهون لامتصاص فوائد فيتامين سي وقليل من العناصر الغذائية الأخرى عند تناولها، توجد الدهون في الفواكه والخضروات والمكسرات والزيوت وما إلى ذلك ومع ذلك ، قد توجد الدهون أيضًا في الأطعمة غير الصحية مثل الكعك والبيتزا والبطاطا المقلية وما إلى ذلك.

ما هو النظام الغذائي قليل الدسم؟

النظام الغذائي قليل الدسم يعني الحد الأدنى من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون، غالبًا ما يتم اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لتجنب الأطعمة الدهنية غير الصحية، الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يتم تجنبها أثناء اتباع نظام غذائي قليل الدسم هي الحليب كامل الدسم ، والزبدة ، والزيوت ، والأطعمة السريعة ، والأطعمة المصنعة للغاية ، وما إلى ذلك.

إليك ما يتكون منه النظام الغذائي قليل الدسم عمومًا:

الفواكه (قليلة الدهون)

البيض

البقوليات والعدس

الخضراوات الصليبية

الفطر

اللحوم قليلة الدسم

منتجات الألبان قليلة الدسم

المأكولات البحرية قليلة الدسم

من يجب أن يتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم؟

غالبًا ما تكون الأطعمة الدهنية غنية بالسعرات الحرارية، يعتبر تناول نظام غذائي قليل الدسم مثاليًا إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، علاوة على ذلك ، قد يكون النظام الغذائي منخفض الدهون مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في خفض مستويات الكوليسترول لديهم، قد ينصح به أيضًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الكبد أو البنكرياس أو الجهاز الهضمي أو المرارة.

أيهما أفضل لك؟

القيود الغذائية في كل من هذه الحميات تهدف إلى تراجع تناول أحد العناصر التي قد تسبب زيادة الوزن ومع ذلك ، يحتاج كلاهما إلى الاستهلاك بكميات صغيرة على الأقل، كلاهما يساعد في إنقاص الوزن ولكن جسمك يحتاج إلى الكربوهيدرات ليشعر بالنشاط ويحتاج إلى الدهون لامتصاص العناصر الغذائية الضرورية الأخرى.

أفضل نظام غذائي هو نظام غذائي متوازن ، إذا كنت تعاني من أي من الاضطرابات المذكورة أعلاه ، فنحن نشجعك على اتباع النظام الغذائي الذي يناسبك بشكل جيد، ويُنصح بتناول أجزاء صغيرة من الكربوهيدرات والدهون الصحية، أفضل طريقة لتجنب زيادة الوزن أو تعزيز فقدان الوزن هي تجنب الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة بشكل كبير.