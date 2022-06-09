شكرا لقرائتكم خبر عن في موجة الحر.. مشروبات هتحميك من الجفاف وهترطب جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، يجب الاهتمام بتناول السوائل بكثرة لترطيب الجسم وحمايته من التعرض للجفاف، أو الشعور بالإرهاق والتعب والصداع، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "eatthis"، أبرز المشروبات التي تحافظ على توازن الجسم وتحميه من التعرض لمضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، ومنها: مشروبات هتحميك من الجفاف وهترطب جسمك -عصير الليمون: يعد من العصائر الطبيعية ذات المذاق الرائع والمميز، فهو غني بفتامين سي، والألياف، ولذا تناوله يعد خيارا رائعا مع ارتفاع درجات الحرارة، لأنه يحافظ على توازن الجسم، ويقلل من التعرض للجفاف، ويرطب الجسم، ويحافظ على البشرة، كما أنه يقوي الجهاز المناعي، ويكافح الالتهابات. -عصير البطيخ: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعله خيارا رائعا خلال فصل الصيف، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل حدة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يمنع الإصابة بالصداع، والتعب والدوخة، والجفاف، لأنه يمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها لمكافحة الشعور بالحر، ولكن ينصح بعدم تحليته بالسكر. -الماء بشرائح البرتقال: مما لا شك فيه أن الماء يحافظ على توازن الجسم ويحميه من التعرض لأي مضاعفات صحية، ويساعد فى ترطيب الجسم، ويحافظ على سيولة الدم، ويقلل من فرص الإصابة بالجفاف، كما يمكنك إضافة شرائح البرتقال على كوب الماء، للحصول على فوائده وتنقية الجسم من السموم، وأيضا الحد من الشعور بالحر.