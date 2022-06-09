شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشي لمدة 20 دقيقة بعد كل وجبة يعزز فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشى بعد تناول الطعام قد يساعدك بشكل كبير على فقدان الوزن، كما أن له العديد من الفوائد الصحية، ويرى الخبراء أن المشي لمدة 15-20 دقيقة بعد الغداء أو العشاء يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك ويعزز فقدان الوزن بشكل كبير، بحسب موقع "Health".

وقالت دراسة في جامعة أولد دومينيون الأمريكية، إن 20 دقيقة من المشي بعد وقت قصير من تناول الوجبة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في البلازما.

قد تشعر بالامتلاء بعد تناول الطعام أو تناول وجبة ثقيلة وترغب في الاستلقاء على سريرك، لكن المشي يساعد جهازك الهضمي على تحويل الطعام إلى جلوكوز، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم.

تحافظ عضلاتك على هذه الطاقة من أجل اتخاذ خطوات صغيرة نحو التمثيل الغذائي الأكثر كفاءة لذا ، بدلًا من التخيل بشأن فقدان الوزن، قم بالمشى لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام.

كيف يمكن للمشي بعد الأكل أن يساعد في إنقاص الوزن

يتطلب فقدان الوزن نقصًا في السعرات الحرارية، وإحدى أسهل الطرق لإحداث عجز في السعرات الحرارية دون المساومة على طعامك هي حرق السعرات الحرارية.

وبالتالي، فإن المشي يساعدك على حرق السعرات الحرارية ، وأفضل جزء هو أن المشي يسرع من عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية من الدهون هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن.

علاوة على ذلك ، فإن المشي السريع المنتظم مع الأكل الصحي فعال للغاية في إنقاص الوزن.

يساعد المشي أيضًا في تقليل الدهون الحشوية ، والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن والتي تشكل خطورة على صحتنا بشكل خاص.

فيما يلي بعض الفوائد الأخرى للمشي بعد كل وجبة:1. نوم أفضل

من المهم أن تحصل على بعض الحركة أثناء النهار حتى يتمكن جسمك من الراحة بسهولة في الليل، وحتى 20 دقيقة من المشي ستساعدك في الحصول على تلك الحركة، مما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

2. المزيد من الطاقة

عند تناول الطعام، يرتفع سكر الدم لديك ، وإذا ارتفع بشكل كبير بعد الوجبة ، فمن الأهمية بمكان إدارته وإعادته إلى المستويات الطبيعية، قد تعاني من انخفاض في الطاقة بعد 1-2 ساعة من تناول الطعام لأن نسبة السكر في الدم ستنخفض.

3. مزاج أفضل

يشجع المشي على إفراز هرمون السيروتونين ، وهو هرمون السعادة ، مما يحسن مزاجك طوال اليوم.

4. يقلل من التوتر

يساعد المشي على تقليل هرمون الكورتيزول ، والذي يُعرف غالبًا باسم هرمون التوتر ، وهو المسئول عن عدد من التأثيرات الضارة على الجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي المكبوت ، وضعف المناعة ، والاكتئاب ، وكلها مرتبطة بالسمنة.

5. تحسين الإبداع

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في Journal Scientific Reports ، كلما مشيت أكثر ، كلما أصبحت أكثر إبداعًا. المشاركون الأكثر نشاطًا كانوا أيضًا الأكثر إبداعًا ، خاصةً إذا كانوا يمشون أو يمارسون الرياضة بشكل معتدل بشكل منتظم. أشارت الدراسة أيضًا إلى أنه كلما كنت أكثر نشاطًا، زادت احتمالية أن تكون شخصًا أكثر سعادة بشكل عام.