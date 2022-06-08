شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات يجب إضافتها لنظامك الغذائي للحصول على بشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجمال من الداخل، يُحدث نظامك الغذائي فرقًا كبيرًا في مظهر بشرتك، ويمكن أن يؤدي إضافة فيتامينات معينة إلى نظامك الغذائي إلى تغيير شكل بشرتك وملمسها بشكل كبير، يمكن وضع العديد من الفيتامينات موضعيًا على الجلد باستخدام الكريمات والأمصال، ولكن تناول الفيتامينات عن طريق الفم، سواء كان ذلك من خلال نظامك الغذائي أو في شكل مكملات، يسمح لها بعمل سحرها في جميع أنحاء جسمك بدلاً من وجهك فقط، للحصول على بشرة متوهجة ، إليك الفيتامينات التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "scitechdaily".

فيتامين د

ما الذي يجعل فيتامين د مميزًا جدًا؟ لقد ثبت أنه يحمي البشرة من الشيخوخة، حيث أظهر المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من فيتامين د الحمض النووي الذي يعادل خمس سنوات أصغر من أولئك الذين لديهم مستويات أقل، من المرجح أيضًا أن يكون لدى مرضى حب الشباب كمية أقل من فيتامين د في أنظمتهم، ويمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين د إلى تحسين بشرتهم.

أين أجده: سمك السلمون والتونة وعصير البرتقال والحليب والفطر.

فيتامين سي

يأتي فيتامين سي مع قائمة غسيل كاملة من الفوائد لبشرتك، بما في ذلك التفتيح وتقليل الاحمرار ، وتقليل ظهور الهالات تحت العين، وتقليل فرط التصبغ ، قد يزيد فيتامين ج أيضًا من إنتاج الكولاجين وهو مثالي لمكافحة الشيخوخة، يقلل الكولاجين من ظهور الجلد المترهل أو المترهل ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

أين أجده: الطماطم والسبانخ والبروكلي والفلفل.

فيتامين أ

عندما يتعلق الأمر ببشرة متوهجة ، فإن فيتامين (أ) هو بطل خارق، يساعد في إنتاج خلايا جلد جديدة ، يحتوي فيتامين أ على الرتينويدات ، وهي مركبات تحارب علامات أضرار أشعة الشمس مثل فرط التصبغ ، وتعزز التئام الجروح وتجديد الخلايا ، وتزيد من إنتاج الكولاجين ، إنه فعال للغاية لدرجة أن فيتامين أ الموصوف بوصفة طبية معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لحب الشباب.

أين أجده: البطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والبيض والسلمون واللبن.

فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية ومضاد الالتهابات ويمكن استخدامه موضعياً ، أو تناوله كجزء من المكمل ، أو إضافته إلى نظامك الغذائي من خلال الأطعمة الغنية بفيتامين هـ، نظرًا لأن فيتامين E يعزز تجدد الخلايا وتجددها ، فإنه يستخدم أحيانًا أيضًا لعلاج ندبات حب الشباب وجفاف الجلد.

أين يمكن العثور عليه: البندق والصنوبر والفول السوداني والأفوكادو والمانجو.

بيتا كاروتين

عندما يتعلق الأمر ببشرتك ، فإن الشمس هي سيف ذو حدين، في حين أن أشعة الشمس مفيدة لنا ، ويحب الكثير من الناس مظهر السمرة الصحية ، بيتا كاروتين يجعل بشرتك أقل حساسية لأشعة الشمس بالطبع ، هذا لا يعني أنه يمكنك تخطي الواقي من الشمس - لكن بيتا كاروتين يمكن أن يوفر القليل من الحماية الإضافية.

أين يمكن العثور عليه: الجزر ، والشمام ، والقرع ، والبطاطا الحلوة.