شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبكر أول طرق العلاج.. اعرف علامات الإصابة بأورام الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الدماغ أكثر أعضاء الجسم حساسية، وعندما يؤثر الورم السرطاني على الدماغ، يمكن أن يكون له تأثير ضار على وظيفته، وكذلك على صحتنا، نتيجة لذلك، يصبح من الضروري الابتعاد عن الأساطير ونشر الوعي حول أورام المخ، تشمل مفاتيح النجاة من أورام الدماغ الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة وخطة علاج متابعة مناسبة، وبمناسبة اليوم العالمى لأورام الدماغ، الذى يوافق 8 يونيو من كل عام نتعرف على أعراض الإصابة بأورام الدماغ، بحسب موقع "health".

ورم المخ هو نمو غير طبيعي للخلايا أو كتلة في الدماغ، يمكن أن يكون هذا سرطانيًا (خبيث) أو غير سرطاني (حميد) سواء كانت حميدة أو خبيثة، إذا كانت هذه الأورام كبيرة الحجم، فإنها يمكن أن تسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة هذا يمكن أن يسبب تلفا في الدماغ ويمكن أن يكون قاتلا.

تصنف أورام الدماغ أحيانًا على النحو التالي:1. ورم الدماغ الأولي

ينشأ ورم أساسي في الدماغ في الدماغ والعديد من أورام الدماغ الأولية حميدة.

2. ورم دماغي ثانوي

يحدث ورم الدماغ الثانوي (المعروف أيضًا باسم ورم الدماغ النقيلي) عندما تنتقل الخلايا السرطانية من عضو آخر ، مثل الرئة أو الثدي، إلى الدماغ.

أعراض أورام الدماغ

تتنوع علامات ورم الدماغ وأعراضه على نطاق واسع وتعتمد على حجم الورم وموقعه ومعدل نموه.

قد تشمل:

- الصداع، الذي يصبح أكثر تكرارا أو أكثر شدة، غثيان أو قيء غير مبرر (والذي في بعض الأحيان يخفف من الصداع).

- مشاكل بصرية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية فقدانا تدريجيا للإحساس / الحركة في الذراع / الساق صعوبة في التحدث أو الفهم صعوبة في السمع في موازنة النوبات التغيرات الشخصية أو السلوكية الارتباك / صعوبة اتخاذ القرارات.

إذا اكتشفت أيًا من الأعراض، فليس من الضروري أن تكون مصابًا بورم في المخ.

يمكن أن تكون الأعراض ناتجة عن مجموعة من الأمراض الأخرى، لذلك من الأهمية بمكان الحصول على التشخيص الصحيح.

قد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات مثل الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو مخطط كهربية الدماغ بعد إجراء تقييم سريع للتاريخ الطبي للمريض والفحص البدني.