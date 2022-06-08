شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تطعيم الرضع بلقاح فيروس B ينقذهم من التليف وسرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد له، أن التهاب الكبد أحد أكثر الأمراض تدميراً على وجه الأرض، ولكنه أيضًا أحد أكثر الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها، حيث يمكن تقديم الخدمات بسهولة وبتكلفة زهيدة على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

وقال، في السنوات الأخيرة، أحرزنا تقدمًا مشجعًا، تم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن التهاب الكبد B ، وزاد عدد الأشخاص الذين تلقوا علاجًا من التهاب الكبد C 9 أضعاف إلى ما يقرب من 10 ملايين، مما عكس اتجاه زيادة الوفيات لأول مرة، موضحا، أدى تطوير مضادات فيروسات جديدة ذات مفعول مباشر إلى تحويل التهاب الكبد C من مرض مزمن مع خيارات علاج محدودة إلى مرض قابل للشفاء في غضون أسابيع.

وأوضح، أن التغطية الموسعة بتطعيم الأطفال الرضع ضد التهاب الكبد B ستنقذ العديد من الأطفال من سرطان الكبد وتليف الكبد في وقت لاحق في الحياة، وشاركت عدة دول في برامج تجريبية للتخلص من التهاب الكبد، الأمر الذي سيساعد منظمة الصحة العالمية على إنشاء عملية التحقق من التصديق على التخلص من التهاب الكبد.

ومع ذلك، على الرغم من هذه النجاحات، لا تزال معظم البلدان على المسار الصحيح للتخلص منها بحلول عام 2030.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال عدد كبير جدًا من الأشخاص يفتقدون لخدمات الوقاية من التهاب الكبد أو علاجه، بما في ذلك الرضع في إفريقيا الذين لا يحصلون على جرعة الولادة الحاسمة من لقاح التهاب الكبد B، تعد زيادة جرعة الولادة من التهاب الكبد B في جداول التحصين الروتينية ثمارًا متدلية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

واكد، إن الأسباب التي تجعل الناس يفوتون خدمات التهاب الكبد هي نفس الأسباب التي تجعلهم يفوتون الخدمات الصحية الأخرى، إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، بسبب هويتهم، أو المكان الذي يعيشون فيه، أو مقدار ما يكسبونه، لهذا السبب تحدد استراتيجية منظمة الصحة العالمية الجديدة لقطاع الصحة العالمية إجراءات وأهدافًا جديدة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، من خلال خفض الإصابات والوفيات الجديدة إلى نصف مليون لكل منهما، على مستوى العالم.

لكن هذا يتعلق بالناس وليس بالأرقام، بحلول عام 2030، نحتاج إلى التأكد من أن كل شخص معرض لخطر الإصابة بالتهاب الكبد لديه المعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها للوقاية منه، وأن كل شخص مصاب بالتهاب الكبد يحصل على الرعاية التي يحتاجها، بشكل حاسم، تؤكد الاستراتيجية على الحاجة إلى نهج قائم على الرعاية الصحية الأولية والالتزام بالتغطية الصحية الشاملة.

لا تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة تمامًا بدعم البلدان للإسراع في التخلص من المرض، من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية والمزيد من الرعاية المتخصصة لأولئك المرضى الذين يحتاجون إليها، كما تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع البلدان المتضررة للتحقيق في الفاشية المقلقة لالتهاب الكبد الحاد غير المبرر بين الأطفال الصغار.