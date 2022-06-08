شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب خطر الإصابة بالنوبات القلبية .. إليك 5 أطعمة يجب تناولها يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون صحة القلب على رأس أولويات الجميع لأنها مولد الحياة بداخلنا، في حين أن حالات أمراض القلب آخذة في الارتفاع ، هناك عدة طرق للوقاية منها، يجب أن يكون تناول الأطعمة الصحيحة للوقاية من أمراض القلب هو خط الدفاع الأول ضد الظروف الصحية المميتة، واقترح اختصاصي التغذية الدكتور روهيني باتيل ، 5 أنواع من الطعام يجب على المرء أن يستهلكها للوقاية من أمراض القلب، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 :

أظهرت الدراسات أن تناول الأسماك مثل السلمون والتونة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أنه يقلل من الدهون الثلاثية ويقلل من الالتهابات في الجسم، الأطعمة الغنية بأوميجا 3 ، مثل الجوز وبذور الكتان تساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم عند المستويات الطبيعية وخفض الكوليسترول السيئ في الجسم.

2. اعتمد على الحبوب الكاملة :

الحبوب المصنعة ، كما يوحي الاسم ، تُغسل من جميع العناصر الغذائية الجيدة فيها، من ناحية أخرى ، تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تعزز صحة القلب عن طريق الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ، أثناء معالجة الحبوب، يتم تجريد الألياف الموجودة فيها وفقدانها، وبالتالي تسبب السمنة وتفتقر إلى التغذية.

3. تناول المزيد من الفاكهة والخضروات كل يوم:

الفواكه والخضروات مليئة بالفيتامينات أ ، ج ، هـ ، بالإضافة إلى البوتاسيوم وحمض الفوليك، كل هذه العناصر الغذائية الهامة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتمنح جسمك التغذية الكافية التي يحتاجها لإصلاح التلف اليومي.

4. التقليل من الدهون المشبعة:

توجد الدهون المشبعة في لحوم البقر ولحم الضأن ومنتجات الألبان، يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار ، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين، لتقليل تناولك للدهون المشبعة ، اختر قطع اللحم الخالية من الدهون ، وقم بتقليص جميع الدهون الظاهرة من اللحوم قبل الطهي ، واستخدم الدهون الجيدة مثل السمن وزيت الخردل بدلاً من الزبدة.

5. اختر منتجات الألبان قليلة الدسم:

الحليب وجميع مشتقاته تعتبر صحية، لكن الدهون الموجودة فيها عند تناولها بكميات كبيرة يمكن أن تسبب أيضًا مستويات منخفضة من الكوليسترول، منتجات الحليب مثل الجبن والآيس كريم والقشدة الحامضة غنية بالدهون المشبعة ومع ذلك ، فإن تناول أنواع قليلة الدسم منها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.