شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الفول السودانى .. تعرف على الأعراض والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفول السوداني من المكسرات والمسليات الخفيفة الشائعة، ولكن قد يصبح ممنوعاً بالنسبة لعدد متزايد من الأطفال والبالغين بسبب حساسية الفول السودانى، ويوجد بعض الأشخاص الذين يصابوا بالحساسية الشديدة لتناولهم قطعة صغيرة من الفول السودانى ولكن يمكنك تقليل خطر التعرض لرد الفعل التحسسى إذا تعلمت كيفية اكتشاف الأعراض وتجنب تناول الفول السوداني،

في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة بحساسية الفول السودانى، بحسب موقع "webmd".

من الأشخاص المعرضين لخطر حساسية الفول السودانى ولماذا

الأطفال - وخاصة الأطفال الصغار والرضع - أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطعام.

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابين بأنواع أخرى من الحساسية، فقد يكون الفول السوداني مشكلة.

أيضًا، إذا كنت تعاني من الإكزيما، فأنت عرضة للإصابة بالحساسية.

إذا كنت تعاني من حساسية الفول السوداني، فهذا لا يعني بالضرورة أنه من المرجح أن تكون لديك مشكلة مع المكسرات أو البقوليات الأخرى.

ينمو الفول السوداني تحت الأرض ويختلف عن اللوز والكاجو والجوز وأنواع المكسرات الأخرى.

لكن الدراسات الحديثة وجدت أن 25٪ إلى 40٪ من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني لديهم حساسية من المكسرات أيضًا.

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من مشكلة عندما يكون لديهم اتصال مباشر بالفول السوداني - سواء أكلوه عن طريق الصدفة أو لم يدركوا أنه جزء من سلطة أو وصفة.

يمكن أن يحدث أيضًا من خلال ملامسة الجلد أو عن طريق استنشاق غبار الفول السوداني أو تناول شيء مصنوع من زيت الفول السوداني الذواقة أو غير المكرر.

أعراض حساسية الفول السوداني

عادة ما تبدأ أعراض الحساسية تجاه الفول السوداني في غضون دقائق من التعرض، ويمكن أن تشمل:

-شد في الحلق

-ضيق في التنفس أو صفير

تفاعل الجلد مثل خلايا النحل أو الاحمرار

وخز أو حكة في الفم أو الحلق

إسهال ، غثيان ، تقلصات في المعدة أو قيء

سيلان الأنف

رد فعل شديد: الحساسية المفرطة

هذا رد فعل تحسسي يهدد الحياة ويحتاج إلى علاج طارئ. الفول السوداني هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تؤثر على عدة أجزاء من الجسم دفعة واحدة.

قد تكون مخاطرك أعلى إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، أوإذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية المفرطة أوإذا حدث لك ذلك من قبل.