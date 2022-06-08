شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 70% من ظهور الأمراض المعدية حيوانية المنشأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء حول آخر مستجدات جدري القرود، إنه لا يمكن أن نقول أن كل 20 سنة تظهر فيروسات جديدة، ولكنها مجرد مصادفة، ولكن فى السنوات الأخيرة ظهرت فيروسات جديدة ومستجدة لم نعهدها من قبل.

وأضاف، هذا هو الوضع الطبيعى والجديد، موضحا إن 70% من ظهور الأمراض المعدية حيوانية المنشأ مثل الايبولا، والسارس، وبعض أشكال فيروس الأنفلونزا، وكورونا، وأصبح انتشارالأمراض من الحيوان للانسان أكثر تحورا، وشهدنا ظهور هذه الجوائح والتى أضرت بالكثير من الأشخاص، مضيفا، نحن نسرع وتيرة العمل للاستجابة والتأهب للأمراض المعدية ،والتى قد تتحول الى جوائح لأنه فى جائحة كورونا لم نكن متأهبين لهذه الجائحة، رغم أن هذه الأمراض قد تصيبنا كافة، وهى مثل التغير المناخى وتؤثر علينا جميعا، موضحا إنه لا يمكن أن نؤكد أن كل 20 سنة تحدث جائحة فهذا مجرد مصادفة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمى لشرق المتوسط، إن السلاح الوحيد للقضاء على الأمراض هو العلم والمعرفة، ولابد من تتبع المرض وعدم تصديق المعلومات المغلوطة، مع ضرورة تتبع المرض ومعرفة سبب انتشاره خارج أفريقيا.