6 فوائد صحية لتوت العليق المجفف

بيروت - نادين محمد - يعد التوت العليق من أكثر الفواكه شهرة في جميع أنحاء العالم، وهو مليء بالفواكه وغني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض المختلفة .

يحتوي التوت على العديد من العناصر الغذائية، كوب من التوت المجفف يحتوي على 63 سعرة حرارية فقط وغني بفيتامين سي والمنجنيز وفيتامين K والمعادن الأساسية الأخرى مثل المغنيسيوم.

التوت العليق غني بمضادات الأكسدة، وذلك بفضل مركبات الفلافونويد الموجودة فيه، كما أنه غني بالإنزيمات والدهون والفيتامينات في الجسم.

تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت حمض الإيلاجيك، وفيتامين ج، ومضادات الأكسدة، وما إلى ذلك. تعرفي على الفوائد الصحية لتوت العليق.

1. يعزز قوة الدماغ

النظام الغذائي اليومي من التوت مفيد للصحة العامة للجسم، وخاصة عند الأطفال وكبار السن بسبب آثاره الوقائية للأعصاب.

في الدراسات التي أجريت على مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، وجد أن العمليات الالتهابية العصبية في الدماغ تلعب دوراً مهماً في تطور هذه الأمراض.

ويعد التوت العليق غنياً بالفلافونيدات التي لديها القدرة على حماية الخلايا العصبية من الإصابة؛ لغناه بمركبات الفلافونويد التي تعمل على تعزيز الذاكرة والتعلم؛ مما يجعل التوت مصدراً ممتازاً للعناصر الغذائية للأطفال الصغار في مراحلهم المبكرة من نمو الدماغ.

2. يحارب السرطان والأمراض المزمنة

يعتبر التوت بشكل عام مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة القادرة على محاربة أنواع مختلفة من السرطان، وهو غني بفيتامين C المضاد للأكسدة، وهو من الفيتامينات التي تحارب سرطان المريء.

يعد التوت غنياً أيضاً بمادة كيميائية نباتية تسمى حمض الإيلاجيك، والتي يمكنها محاربة أنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الثدي والرئة والجلد.

3. ينظم مستويات السكر في الدم

يبدو أن تناول التوت على الإفطار يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وهو منخفض في السعرات الحرارية ومرتفع في مادة البوليفينول التي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، أو ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل. كما أن التوت غني بالألياف الغذائية التي أظهرت الدراسات أنها مفيدة في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

4. مكافحة الشيخوخة

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف بشرتك بشكل أسرع. تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن تمنع علامات الشيخوخة الناتجة عن التصبغ.

يعد توت العليق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وحمض الإيلاجيك التي تبطئ عملية الشيخوخة عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

يحتوي مركب الأنثوسيانين المسؤول عن اللون الأحمر لبعض أنواع التوت أيضاً على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات. كل هذه الخصائص تجعل التوت العليق عاملاً مضاداً للشيخوخة.

5. يحسن البصر

يحتوي توت العليق على مضاد للأكسدة يسمى زياكسانثين، وهو المسؤول الأول عنه؛ لأنه يمكن أن يمنع الضرر الذي يلحق بالعيون بسبب الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه يساعد في درء الضرر البقعي الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

6. جيد للأمعاء

الألياف القابلة للذوبان في توت العليق تبطئ عملية الهضم مما يمنح الجسم وقتاً كافياً لامتصاص جميع العناصر الغذائية، والحفاظ على الشعور بالشبع.

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية بمثابة درع جيد ضد سرطان القولون والمستقيم.

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