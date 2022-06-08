رجيم الـ10 أيام للبنات ينقص 5 كيلوغرامات

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الفطيرة من انواع الحميات الشائعة حالياً في اوساط البنات. فهو يناسب اولئك اللواتي لا يجدن الوقت الكافي لتحضير الطعام الصحي المنوع او للحصول على قسط من الراحة والجلوس الى مائدة غنية بالمكونات. ويساعد هذا الرجيم في حال تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة على تخسيس عدد كبير من الكيلوغرامات قد يصل في بعض الحالات الى 5 او 7. كما انه يساهم في حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً البطن والارداف والصدر.

طريقة رجيم الفطيرة



يرى الخبراء ان رجيم الفطيرة الذي يساعد على انقاص ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في مدة غير طويلة هو حمية بروتينية. لكنهم يوصون بعدم اتباعه لمدة تزيد على 10 ايام وذلك من اجل عدم المعاناة من اي نقص في بعض المكونات الغذائية.



الفطور



بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من الحليب الخالي من الدسم او كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى وغير الدسم.



الغداء



فطيرة تحتوي على عدد من المكونات الغذائية. وفي هذا السياق نقترح ان يتم تحضير هذه الوصفة السهلة في المنزل.

المكونات

بيضتان كاملتان

3 ملاعق من الشوفان المطحون غير المصنع

صدر دجاج خال تماماً من الدهون

ملعقة وسط من البيكنغ باودر

الطريقة

1 يتم تنظيف صدر الدجاج وسلقه. وبعد ان ينضج تماماً يجب القيام بتقطيعه ناعماً.

2 بعد ذلك يخلط البيض مع الشوفان جيداً اي حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

3 تضاف الى المزيج قطع صدر الدجاج مع البيكنغ بادور ويتم خلط المكونات مجدداً.

بعد هذا يجب وضع الفطيرة على ورق الشواء في صينية الفرن حتى تنضج تماماً. ويمكن تناولها بكمية معتدلة خلال وجبة الغداء.

العشاء

خلال اتباع رجيم الفطيرة يجب تناول وجبة عشاء صحية تمنع الشعور بالجوع في المساء قبل النوم. ويمكن ان تحتوي على كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والخالي من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

ومن اجل تحقيق النجاح عند تطبيق رجيم الفطيرة لمدة 10 ايام، من المهم ايضاً الحرص على اتباع هذه النصائح الاساسية.

- شرب كمية كافية من الماء اي ما لا يقل عن 8 اكواب او ليتر ونصف الى ليترين يومياً.

- يمكن تناول كمية معتدلة من الشاي او القهوة يومياً. لكن من غير المسموح ان تتم اضافة السكر.

- من المهم ايضاً اثناء تطبيق برنامج رجيم الفيطرة ممارسة الرياضة ويعني هذا المشي السريع لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً. وهكذا يمكن التوصل الى خسارة عدد من الكيلوغرامات قد يصل الى 5. لكن بعد الانتهاء من الرجيم من المهم الحفاظ على نمط غذائي وحياتي صحي.



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