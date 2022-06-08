شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات لو عملتيها هتحافظى على بشرتك فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الصيف تتأثر البشرة وتعرض لمشاكل عديدة منها الاسمرار والبهتان.

-تقشير البشرة

التقشير هو المفتاح لبشرة ناعمة وطرية، التقشير مهم للغاية عندما يتعلق الأمر ببشرتنا من الضروري تقشير بشرتك من وقت لآخر، عندما نتحدث عن التقشير، فإن الحصول على المقشر المناسب لوجهك يمكن أن يؤدي حرفيًا إلى إبطاء لعبة العناية بالبشرة في أي وقت من الأوقات خلال الصيف، تأكد من اختيار المكونات والمنتجات التي تناسب نوع بشرتك لتجنب أي آثار جانبية.





واقى من أشعة الشمسمن أهم الاشياء التى يجب أن تستخدميها فى فصل الصيف هو واقى من أشعة الشمس فهو يحمى بشرتك من الأشعة الضارة ويحافظ على نضارتها وجمالها .

لذلك ينصح بوضع واقى من اشعه الشمس قبل الخروج من المنزل بتلت ساعة على الأقل.



استخدم المنظفات استخدم المنظفات

تختلف كل نوع من أنواع البشرة، وبالتالي فإن لكل منها تعقيداتها الفريدة، وهناك مشاكل جلدية لا حصر لها نواجهها خلال الموسم، وتعتبر المنظفات هي الخطوة الأولى في نظام العناية بالبشرة لدينا، وينصح بغسل البشردة دائما باستخدام منظفات المناسبة حسب نوع بشرتك.





أقنعة الوجه ضروريةربما لم ندرك ذلك، لكن بشرتنا تحتاج إلى أفضل تدليل، خاصة في الصيف، وبالتالي فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام أقنعة الوجه، تساعد أقنعة الوجه في تغذية البشرة بشكل طبيعي من الداخل، مما يجعلها نضرة وممتلئة.

من الممكن استخدام قناع العسل والزبادى، أو النشا والحليب وغيرها من الأنواع المناسبة لبشرتك.





الحصول على بعض المناديل المبللة في متناول يديكالمناديل المبللة مهدئة وتعطي إحساسًا بالبرودة على بشرتك ومن الأفضل الاحتفاظ ببعض منها في متناول اليد في الصيف لأنها توفر ترطيبًا للبشرة وتحافظ عليها أيضًا باردة، كما أنه يساعد في تنظيف جميع الأوساخ والزيوت الزائدة من الجلد.