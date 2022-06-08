شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة هتقلل المضاعفات فى مرضى قصور البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس يعد عضوا أساسيا في جسم الإنسان، فيقوم بالإفرازات والهرمونات وهو المسئول عن هضم وتكسير الطعام، كما أنه يقوم بإفراز الأنسولين الذي يعمل على تنظيم نسبة مستويات السكر بالدم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "Everydayhealth" العديد من النصائح، أي الأطعمة المهمة لمرضى قصور البنكرياس في الجسم، مشيرا إلى أن هؤلاء المرضى يعانون من ألم شديدة في المعدة ويتعرضون للشعور بالإسهال والغازات عند الإصابة بالقصور في البنكرياس، ومن ضمن الأطعمة المسموحة التالي:

-الشوفان بالمكسرات:

يعدان من الأطعمة الجيدة والغنية بالعناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم، فهذه الأطعمة تحتوي على فيتامين أ و د، فتناول هذه الوجبة يوميا يساهم بشكل كبير في تقوية العظام، وتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالمضاعفات الصحية.

-البيض بالخضراوات:

عند مزج البيض بالخضراوات كالمشروم، والطماطم والسبانخ، يعد قيمة غذائية رائعة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وأيضا لصحة البنكرياس، فهو وجبة تحتوي علي الخضراوات والألياف، والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا تناولك له يعد من الأمور الرائعة وتحسن صحة البنكرياس.

-صدور الدجاج المشوية:

يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، ولذا فتناولك يعد من الحيل الجيدة التي تساعد في الحفاظ علي صحة البنكرياس لأنه قليل السعرات الحرارية.