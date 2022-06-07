شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات لتشخيص سرطان المريء.. منها ألم الحلق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف أنبوب الغذاء الذي يربط الفم بالمعدة باسم المريء، هذا العضو الهام بالجسم مثله مثل باقي الأعضاء معرض أيضا للإصابة بالأمراض أخطرها السرطان، حيث قد يصيب السرطان في هذا الأنبوب، ويُعرف باسم سرطان المريء.

علامات سرطان المريء

فيما يلي بعض علامات الإصابة بسرطان المريء والتي يجب ألا تتجاهلها وفقا لموقع " webmd":

ألم أثناء البلع:

يجب عدم تجاهل الألم أثناء البلع أبدًا لأنه قد يكون علامة على وجود مضاعفات صحية أساسية مثل سرطان المريء.

السعال:

سرطان الرئة أو البرد ليسا الحالات الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى السعال، وأحيانًا يمكن أن تحدث أيضًا بسبب سرطان المريء.

تقيؤ الدم:

تقيؤ الدم ليس علامة جيدة أبدًا، يمكن أن يكون علامة على مشاكل صحية أساسية مثل سرطان الرئة وسرطان المريء.

آلام الحلق:

قد يكون ألم الحلق مزعجًا للغاية، وفي حين أن هذا قد يكون نتيجة لمشكلة قصيرة المدى، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون بسبب سرطان المريء.

آلام الظهر:

سرطان المريء يمكن أن يؤثر على العمود الفقري، ويمكن أن يسبب هذا أيضًا آلامًا في الظهر ويجب عدم تجاهله كمشكلة في العظام.