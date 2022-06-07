شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التوحد على المهارات الاجتماعية للطفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد صعوبة في التفاعل مع الآخرين. وتعد مشاكل المهارات الاجتماعية من أكثر العلامات شيوعًا، وقد يرغبون في إقامة علاقات وثيقة، ولكنهم لا يعرفون حسبما نشر موقع mayoclinic

إذا كان طفلك يعاني من اضطراب طيف التوحد، فقد يظهر عليه بعض الأعراض الاجتماعية عندما يبلغ من العمر 8 إلى 10 أشهر، بما في ذلك:

لا يستجيبون لاسمهم بحلول عيد ميلادهم الأول.

اللعب أو المشاركة أو التحدث مع الآخرين لا يثير اهتمامهم.

إنهم يفضلون أن يكونوا بمفردهم.

يتجنبون أو يرفضون الاتصال الجسدي، بما في ذلك المعانقة.

يتجنبون الاتصال بالعين.

عندما يكونون مستائين، لا يحبون أن يشعروا بالراحة.

إنهم لا يفهمون العواطف - مشاعرهم أو مشاعر الآخرين.

لا يجوز لهم مد أذرعهم ليتم حملهم أو إرشادهم بالمشي.

يعاني معظمهم من بعض المشكلات في الاتصال ، بما في ذلك:

تأخر مهارات الكلام واللغة

صوت مسطح أو آلي يتحدث أو يغني

Echolalia (تكرار نفس العبارة مرارًا وتكرارًا)

مشاكل في الضمائر (مثل قول "أنت" بدلاً من "أنا" ، على سبيل المثال)

عدم استخدام الإيماءات الشائعة أو استخدامها نادرًا (الإشارة أو التلويح) وعدم الاستجابة لها

عدم القدرة على البقاء في الموضوع عند التحدث أو الإجابة على الأسئلة

عدم الاعتراف بالسخرية أو المزاح

مشكلة في التعبير عن الاحتياجات والعواطف

عدم تلقي إشارات من لغة الجسد ونبرة الصوت والتعبيرات

ما هي أنماط السلوك مع التوحد؟

يتصرف الأطفال المصابون بالتوحد أيضًا بطرق تبدو غير عادية أو لديهم اهتمامات ليست نموذجية ، بما في ذلك:

سلوكيات متكررة مثل الخفقان باليد ، أو التأرجح ، أو القفز ، أو الدوران

الحركة المستمرة (السرعة) والسلوك "المفرط"

تثبيتات على أنشطة أو أشياء معينة

روتين أو طقوس محددة (والانزعاج عند تغيير الروتين ولو قليلاً)

الحساسية الشديدة للمس والضوء والصوت

عدم المشاركة في مسرحية "التخيل" أو تقليد سلوكيات الآخرين

عادات الأكل المزعجة

عدم التنسيق ، الخراقة

الاندفاع (التصرف بدون تفكير)

السلوك العدواني سواء مع النفس أو مع الآخرين

فترة انتباه قصيرة