شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب شعورك بالغثيان بعد ممارسة التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص للشعور والرغبة في القيء والغثيان بعد ممارسة التمارين الرياضية، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية لهذه الحالة.

أشار التقريرأن القيام بالنشاط البدني أو ممارسة الرياضة قد يؤثرسلبا علي المعدة لبعض الأشخاص، ووفقا للتقرير أن من 20 إلي 70% من الأشخاص الرياضين يعانون من حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي ويشعرون بالغثيان، والأسباب هي:

-زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلي عضلات الجسم وانخفاض نسبة التروية الدموية الواصلة إلي المعدة.

-ممارسة التمارين الرياضية الشاقة تعد من أبرز الأسباب.

-جفاف الجسم أي نقص نسبة السوائل في الجسم تعد من أبرز الأسباب.

-تعرض الجسم لنقص في نسبة الصوديوم بالدم.

-تأخر إفراغ المعدة.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الطعام قبل التمرين مباشرة يعرضك للشعور بالغثيان، ولذا يجب تجنب هذا الأمر.

-قد يكون الشعور بالغثيان من الأمور المؤشرة للإصابة ببعض الأمراض الأخرى، ومنها الفشل الكلوي، وضربات الشمس، وأيضا التهاب البنكرياس، والتهاب المعدة.

وقدم التقرير، العديد من النصائح لتجنب الشعور بالغثيان بعد التمارين الرياضية، ومنها:

-أبتعد عن تناول الألياف قبل ممارسة الرياضة.

-تجنب تناول الأطعمة التي تستغرق وقت طويل في الهضم، ومنها البقوليات، والبروتين، والمقليات.

-تجنب تناول الأطعمة قبل التمرين بساعتين علي الأقل.