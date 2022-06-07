لزيت الزيتون فوائد كثير للبشرة.. تعرفوا إليها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

النساء بصفة عامة يبحثن عما هو جديد وطبيعي لاستخدامه على البشرة، حتى تحمى بشرتها وفى نفس الوقت لا يوجد لها بعض الأثار السلبية، ويجد أشياء كثيرة طبيعية من ضمنها زيت الزيتون، فزيت الزيتون معروف أنه مهم بالنسبة للمطبخ والدايت والأكلات الصحية، لكنه مفيد أيضاَ كعلاج طبيعي للبشرة، لزيادة النضارة ويرطب البشرة الحساسة وذلك وفقاً لموقع “Treurer”.

يزيل المكياج وواقي للشمس

يجب على كل فتاة أن تعلم أنه يجب تنظيف البشرة من ضمن روتين البشرة اليومي، ويجب عند تنظيف البشرة تجنب المواد التي تؤدى لجفاف البشرة وحساسيتها على المدى البعيد، ويمكن لإزالة أثار المكياج ولإزالة واقي الشمس من على البشرة، استخدام زيت الزيتون، وذلك عن طريق استخدام زيت الزيتون على البشرة مباشرة، وتدليك البشرة بحركة دائرية، مما يزيل المكياج بسهولة ولطف، ثم تنظيف البشرة باستخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ، ثم وضع منظف ثان.

يحمي البشرة ويرطبها

يتميز زيت الزيتون البكر بخصائص مفيدة ومغذية لبشرة الوجه والجسم، لأنه يحتوى على فيتامين A و E و D و K ويجعل البشرة مثالية خاصة في فصل الشتاء، ويغدى زيت الزيتون البشرة الحساسة، ويعمل زيت الزيتون كمرطب ليلى، ويمكن وضع 3 قطرات من زيت الزيتون على اليد وتدفئته وتدليك الوجه به برفق شديد، ويمكن عن طريق مزجه مع كريم ليلي، ولكن إذا كانت البشرة دهنية جداً لا يفضل استخدامه.

يصلح انسجة الجلد التالفة

يمكن أن يساعد زيت الزيتون على إصلاح أنسجة الجلد التالفة، من خلال وضعه على المناطق الجافة والمشققة مثل المرفقين والركبتين.

ينشط البشرة ويقويها

زيت الزيتون ينشط البشرة ويمنحها النعومة واللمعان وتساعد الفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون على تماسك البشرة ويحفز الكولاجين ويحفز على تجديد خلايا الجلد ويمنحها المرونة الطبيعية واللمعان.

مضاد للأكسدة

يوجد بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على البشرة مثل أشعة الشمس الضارة والتلوث والاجهاد وتساعد على تقدم العمر، ولأن زيت الزيتون يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة، وزيت الزيتون يساعد على تفتيح البقع والخطوط الدقيقة على البشرة أو إبطاء ظهورها، وخاصة تلك التي تكون حول العينين.