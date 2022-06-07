متى تتحول الشامات إلى سرطان الجلد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 5 ساعات

يُعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويتطور سرطان الجلد بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرَّضة للشمس.

أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي أمراض السرطان، أن بعض الوحمات على جسم الإنسان يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة، ويحدد العلامات التي تشير إلى ذلك.

ويشير الطبيب الروسي في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن الوحمات تظهر على جسم الإنسان طوال حياته، ومعظمها حميدة. ولكن بعضها يمكن أن يتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد).

ويقول، “الشامة، هي الاسم الشائع للوحمة، التي هي تراكم صبغة الميلانين. معظم هذه الشامات تكون حميدة ولا تتحول إلى خبيثة. ولكن مع ذلك يجب الانتباه ومراقبة الشامات طوال العمر”.

ويضيف، من المهم جدا مراقبة الشامات على الجسم، من أجل اكتشاف أي علامة تشير إلى تحولها إلى ورم خبيث.

ويقول، “العلامات التي تشير إلى أن الشامة تتحول إلى ورم خبيث هي- تطورها وتوسعها وتغير شكلها وزيادة تحدبها فوق الجلد، وظهور التقرحات وتساقط الشعر من المنطقة المحيطة بها. أي علامة من هذه العلامات يجب أن تؤخذ بالاعتبار ، وتقتضي استشارة الطبيب، الذي يقرر إزالتها إذا ظهر أنها خطرة. وإذا أهمل الشخص هذه العلامة، فإنه بعد مضي فترة قصيرة يمكن أن تتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد).

ما الذي يسبب سرطان الجلد؟

يحدث سرطان الميلانوما في الطبقة العليا من الجلد، التي تنتج صبغة تسمى الميلانين والتي تعطي الجلد لونه.

وهناك نوعان من الميلانين: الميلانين السوي وفيوميلانين.

وعندما يتضرر الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، تنتج الخلايا الصباغية المزيد من الميلانين ويحاول الميلانين السوي حماية الجلد عن طريق التسبب في تغميق الجلد أو تسميره.

ويحدث سرطان الجلد عندما يتلف الحمض النووي من هذا الدباغة أو الاحتراق بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

ويؤدي إلى حدوث تغيير في الخلايا الصباغية وهذا يؤدي إلى نمو غير متحكم فيه في الخلايا.