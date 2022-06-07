لصحة قلب أفضل.. أدخلوا هذا الطعام الى فطوركم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 9 ساعات

عندما تستيقظ في الصباح وتتوجه الى المطبخ لتحضير الفطور، قد تسعى الى ادخال خيارات صحية مثل الحبوب وبعض الفواكه لتزويدك بالعناصر الغذائية الضرورية لإبقاء جسمك في حالة جيدة، والطاقة التي تحتاج اليها خلال النهار.

في الوقت نفسه، وجدت دراسة أن اضافة البيض الى وجبتك الصباحية يمكنها ان تحمي قلبك.

في الدراسة التي نشرت في مجلة elife, ان ٤ آلاف و٧٧٨ مشتركًا تتراوح اعمارهم بين ٣٠ و٧٩ سنة- ١٣٧٧ لم يواجهوا قط أمراضًا قلبية، و٣٤٠١ كانت لديهم امراض في القلب- سئلوا عما اذا كانوا يتناولون البيض بالاضافة الى أطعمة أخرى مثل الارز واللحوم والخضار.

وعندما ألقى القيمون على الدراسة نظرة على عينات دم المشاركين،وجدوا ان اولئك الذين تناولوا البيض بانتظام لديهم كميات اكثر من الـ “أبوليبوبروتين”، الذي يؤدي الى جزيئات من البروتين الدهني عالي الكثافة الذي يحمي من السكتة القلبية.

وقال أحد كتاب الدراسة إن النتائج زودت تفسيرًا محتملًا عن قدرة استهلاك كميات معتدلة من البيض على الحماية من أمراض القلب.

ومن الجدير ذكره أنه من الضروري عدم التخلي عن صفار البيض، اذ ان أحد الآثار السلبية لتناول بياض البيض فقط والتخلي عن الصفار هو انك تحرم جسمك من الدهون الصحية وحفنة من الفيتامينات،من بينها فيتامينات A,D,E,K. بالاضافة الى مجموعة من الفيتامين B.

بالاضافة الى ذلك، إنّ صفار البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي اساسي موجود طبيعيًا في العديد من الأطعمة،مثل الدجاج والسمك والبطاطا والارز.

وتعتبر البيضة المسلوقة ثاني أغنى مصدر للمغذيات بعد كبد البقر. ويقدّم الصفار مجموعة من المعادن على رأسها الحديد والزنك.

وقد يحجم الشخص المصاب بالكولسترول عن تناول صفار البيض، اذ تحتوي بيضة كبيرة على ١٨٧ ملغرامًا من الكولسترول. غير أن دراسات عدة لم تتمكن من تحديد ارتباط مباشر بين الكوليسترول الموجود في الطعام والكوليسترول الموجود في الدم.