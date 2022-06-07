شكرا لقرائتكم خبر عن خدى بالك.. 4 مشكلات تحدث للعين خلال فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن المرأة تعاني من ضعف البصر والعمى أكثر من الرجل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عوامل اجتماعية وثقافية؟ والحمل، الذي يسبب سلسلة من التغييرات في جسد الأنثى، يمكن أن يجعلهن أكثر عرضة لبعض مشاكل العين غالبيتها طفيفة، لكنهم يحتاجون إلى عناية خاصة لأنها قد تساهم في زيادة التوتر خلال تلك الفترة. لذلك، من المهم ضمان صحة العين أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

آثار الحمل على صحة العين: 1. عدم وضوح الرؤية:

وهو عرض شائع لتقلبات هرمون الحمل ويمكن أن يستمر طوال فترة الحمل ومع ذلك، عندما يرى المرء عوامات أو خطوطًا أمام العين، فمن المهم زيارة الطبيب لفحص العين، هذا سيمنع أي مشاكل محتملة في العين والصحة العامة خلال فترة الحمل.

2. خطأ الانكسار:

وهي من أكثر الاضطرابات انتشارًا التي تواجهها المرأة أثناء الحمل، ترتبط المستويات المرتفعة من الإستروجين والبروجسترون بزيادة خطر الإصابة بعيوب الانكسار (قصر النظر أو مد البصر) والسبب وراء ذلك، هو احتباس السوائل في القرنية.

3. عدم تحمل العدسات اللاصقة:

بسبب تضخم القرنية وتغيرات عنق الرحم ، تكون حساسية العدسات اللاصقة شائعة أثناء الحمل، تؤدي التغيرات الهرمونية أيضًا إلى جفاف العين أثناء الحمل، قد تكون العدسات اللاصقة غير مريحة ، وقد ترغب النساء الحوامل في خلعها بعد بضع ساعات لأن عيونهن تصبح جافة تمامًا ، من المهم الحصول على مشورة أخصائي العيون بشأن الحالة بناءً على رأيهم ، يمكنك التوقف عن استخدام العدسات لفترة من الوقت.

4. علاج الجلوكوما أثناء الحمل:

الجلوكوما هي حالة تصيب العين تتميز بارتفاع مستويات السوائل في مقلة العين بشكل غير عادي، يؤدي هذا إلى زيادة ضغط مقلة العين ، مما قد يؤدي إلى تلف العصب البصري وفقدان البصر .

يتم علاجه باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوية، على الرغم من أن بعضها يُعطى على شكل أقراص ، فإن الغالبية تُعطى على شكل قطرات للعين، للسيطرة الكاملة على الجلوكوما لديهم ، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مجموعة من الأدوية، يجب معالجة الجلوكوما بشكل صحيح أثناء الحمل لأنه إذا تُرك دون علاج أو تمت السيطرة عليه بشكل سيئ ، فقد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.