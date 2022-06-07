شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد يقضى تماما على سرطان المستقيم بعد تجريته على 18 مريضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع " ndtv" و"صحيفة نيويورك تايمز"، أنباء تمثل أملا جديدا لمرضى سرطان المستقيم، حيث تم إعطاء 18 مريضا بسرطان المستقيم دواء"dostarlimab" لمدة ستة أشهر ونتيجة للعلاج تم القضاء تماما على السرطان في كل مريض.

ويطلق على هذا الدواء اسم "dostarlimab" وهو يستخدم عادة في علاج سرطان بطانة الرحم، ولكن هذا كان أول اختبار سريري لما إذا كان فعالًا أيضًا ضد أورام سرطان المستقيم، وبالفعل ثبت فعاليته في علاج المرض الخبيث.

فهذا الدواء يحتوي على جزيئات منتجة في المختبر تعمل كأجسام مضادة بديلة في جسم الإنسان، تم إعطاء 18 من مرضى سرطان المستقيم نفس الدواء، ونتيجة للعلاج تم القضاء على السرطان تمامًا في كل مريض.

وقال الدكتور لويس دياز جونيور من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، إن هذه كانت "المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان".

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن العلاج فعال بشكل فعال، حيث أوضح فريق البحث إنه قد تكون التجربة الأولى التي يشفى خلالها جميع مرضى السرطان.

وبشكل منفصل، وصف مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان والمؤلف المشارك للورقة، أخصائي الأورام الدكتور أندريا كريسيك ، اللحظة التي اكتشف فيها المرضى أنهم خالون من السرطان وقالت لصحيفة نيويورك تايمز : "كان هناك الكثير من دموع الفرح".

للتجربة ، أخذ المرضى دوستارليماب كل ثلاثة أسابيع لمدة ستة أشهر، و كانوا جميعًا في مراحل متقدمة من السرطان فقد كان في المستقيم ولكنه لم ينتشر إلى أعضاء أخرى.

وقال باحثو السرطان الذين راجعوا العقار إن العلاج يمثل أملا لمرضى سرطان المستقيم ، لكن هناك حاجة إلى تجربة على نطاق واسع لمعرفة ما إذا كان سينجح مع المزيد من المرضى وما إذا كانت السرطانات في حالة تعافي بالفعل.