شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر .. ماذا تعلم عن ظاهرة الفجر وكيف تؤثر على نسبة السكر بالدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يحدث قفزة في نسبة السكر بالدم في الصباح الباكر، و تسمى ظاهرة الفجر أو تأثير الفجر علي نسب السكر، و يحدث ذلك عادة بين الساعة 2 و 8 صباحًا ، ويحدث ذلك بسبب التغيرات الهرمونية الطبيعية التي يقوم بها جسمك في الصباح، سواء كنت مصابًا بداء السكري أم لا، إذا لم تقم بذلك، فإن جسمك ينتج المزيد من الأنسولين لموازنة كل شيء، حتى أنك لا تلاحظ حدوث ذلك، حسبما نشر موقع webmd.

لكن إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فالأمر مختلف، نظرًا لأن جسمك لا يستجيب للأنسولين، فيمكن أن ترتفع قراءة سكر الدم أثناء الصيام ، حتى إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا، وزيادة السكر هي طريقة جسمك للتأكد من أن لديك ما يكفي من الطاقة للاستيقاظ وبدء اليوم، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فقد لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الأنسولين لمواجهة هذه الهرمونات، وهذا يعطل التوازن الدقيق الذي تعمل بجد للحفاظ عليه ، ويمكن أن تكون قراءات السكر لديك مرتفعة للغاية في الصباح، ويمكن أن تختلف آثار ظاهرة الفجر من شخص لآخر ، حتى من يوم لآخر.

ويعتقد بعض الباحثين أن الإفراز الطبيعي بين عشية وضحاها لما يسمى بالهرمونات التنظيمية المضادة ، مثل هرمونات النمو والكورتيزول والجلوكاجون والإبينفرين ، يجعل مقاومة الأنسولين أقوى، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يكون لديك أيضًا ارتفاع في نسبة السكر في الدم في الصباح للأسباب التالية:

-لم يكن لديك ما يكفي من الأنسولين في الليلة السابقة.

-لقد تناولت الكثير أو القليل من الدواء.

-أكلت وجبة خفيفة خاطئة قبل النوم.

إذا أثرت عليك ظاهرة الفجر ، فحاول أن تقوم بهذه النصائح:

-تناول العشاء في وقت مبكر من المساء.

-افعل شيئًا نشطًا بعد العشاء ، مثل الذهاب في نزهة على الأقدام.

-تناقش مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الدواء الذي تتناوله.

-تناول الإفطار يساعد على إعادة نسبة السكر في الدم إلى طبيعتها ، مما يخبر جسمك أن الوقت قد حان لكبح الهرمونات المضادة للأنسولين.

-تناول وجبة خفيفة مع بعض الكربوهيدرات والبروتين قبل النوم.

سترغب أيضًا في تجنب جميع المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والفاكهة ومشروبات الفاكهة والشاي الحلو. حصة واحدة فقط يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم - وفي بعض الحالات ، تمنحك مئات السعرات الحرارية الإضافية.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فمن المحتمل أن يكون سكر الدم لديك أعلى في الصباح من وقت لآخر. قد لا يكون هذا شيئًا يدعو إلى القلق الشديد. إذا حدث ذلك لعدة أيام متتالية ، تحقق من ذلك مرة واحدة خلال الليل - حوالي 2 أو 3 صباحًا - لبضع ليال. ثم ، خذ هذه الأرقام إلى طبيبك. يمكنهم معرفة ما إذا كان لديك بالفعل ظاهرة الفجر ، أو إذا كان هناك شيء آخر يتسبب في ارتفاع هذه الأرقام الصباحية.