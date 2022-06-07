مؤشر كتلة الجسم حسب العمر

بيروت - نادين محمد - من المهم معرفة مؤشر كتلة الجسم بحسب العمر. فهذا يساعد على الحفاظ على وزن مثالي من خلال اتباع عدد من القواعد التي تؤدي الى ذلك. ومنها مثلاً تناول الاطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الاساسية والتخلي عن تلك الغنية بالدهون الضارة والسكريات اضافة الى شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولهذه الغاية من المهم تعلم طريقة حساب ذلك المؤشر بحسب المرحلة العمرية.

حساب مؤشر كتلة الجسم



من الممكن اذاً حساب مؤشر كتلة الجسم بحسب العمر. فهذا يساعد على معرفة الوزن المثالي وقد يحث على الحفاظ عليه.

يطلق على مؤشر كتلة الجسم مصطلح BMI. وهو ينتج عن العملية الحسابية الوزن ÷ الطول X الطول.

فإذا كان الوزن مثلاً 80 كيلوغراماً والطول 1.6 متراً، يمكن حساب مؤشر كتلة الجسم بهذه الطريقة.

80 ÷ (1.6 X 1.6)

80 ÷ 2.56 = 31.5

ويمكن تفسير النتيجة التي تم الحصول عليها بحسب هذه القواعد لدى الاشخاص البالغين بهذه الطريقة.

- اذا كان المؤشر اقل من 18.5 فهذا يعني ان الوزن اقل من الوزن المناسب للطول.

- اذا كان المؤشر يراوح بين 18.5 و24.9 فهذا يشير الى التمتع بالوزن المثالي.

- اذا راوحت نتيجة المؤشر بين 25 و29.9 فهذا يدل على زيادة في الوزن.

- اما في حال تجاوزت النتيجة الـ30 فهذا يعني السمنة او زيادة مفرطة في الوزن.

اذاً بالنسبة الى الاشخاص البالغين يجب ان يراوح مؤشر كتلة الجسم الصحي بين 18.5 و25. اما لدى الاطفال اي الذين لا يزيد عمرهم عن 19 عاماً، فيمكن التعامل مع هذا المؤشر بحسب الجدول التالي.

العمر البنات الصبيان مؤشر كتلة الجسم الصحي عند الولادة 3.3 3.2 عند بلوغ الطفل سن الـ6 شهور 7.9 7.3 سنة 9.6 8.7 سنتان 12.7 12.1 3 سنوات 14.4 13.9 4 سنوات 16.3 15.9 5 سنوات 18.5 18 6 سنوات 20.8 20.3 7 سنوات 23.2 22.9 8 سنوات 25.8 28.5 9 سنوات 28.6 29.1 10 سنوات 32 33.1 11 سنة 36 37.4 12 سنة 40.5 41.8 13 سنة 45.8 46 14 سنة 51.2 49.5 15 سنة 56.5 52.1







