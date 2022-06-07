شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية موجة الحر.. نظام غذائى لحماية جسمك من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد احتياج الجسم للمزيد من السوائل والأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تساهم بشكل كبير في شعوره بالترطيب، والحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الغذائية التي يجب اتباعها خلال موجة الحر للحصول علي جسم خالي من الجفاف، والتقليل من الشعور بالدوخة، والإرهاق المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، ومن هذه النصائح التالي:

-الإكثار من تناول الماء يعد من أهم النصائح خلال ارتفاع درجات الحرارة، لأنها تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، وامداده بالسوائل التي يحاجها في اليوم.

-الإكثار من تناول الفواكه والخضروات، لأنها غنية بالألياف والماء، التي تساهم علي ترطيب الجسم، وتقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.

-في وجبة الإفطار ينصح بالإكثار من تناول الخضروات كالخس والخيار، والجرجير، فجميعها أطعمة مهمة للجسم، وتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم.

-بعد وجبة الإفطار يمكنك تناول الفواكه، التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة للجسم.

-عليك بتناول الزبادي، لأنه عالي القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة.

-إذا كنت من عشاق الأطعمة السريعة، أو الأطعمة المقلية فيجب التقليل من تناول مثل هذه الأطعمة لأنها تزيد من شعورك بالعطش، والتعب الشديد في ظل ارتفاع درجات حرارة الجسم.