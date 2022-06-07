علاج جديد لسرطان الثدي النقيلي… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

اكتشف حديثاً دواء يبطئ من تقدم سرطان الثدي النقيلي الإيجابي لبروتين HER2 في حالاته المتقدمة، حيث إنه في دراسة جديدة ساعد الدواء الجديد في إطالة الفترة الزمنية التي يعيشها المرضى دون تقدم السرطان لديهم، كما أنه يحسن من نوعية الحياة مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجاً كيميائياً معتاداً.

يحتوي الدواء الجديد على المادة الفعالة الساسيتوزوماب جوفيتيكان (بالإنجليزية: Sacituzumab Govitecan)، وهو مزيج من العلاج الكيميائي بالأجسام المضادة ويتم حقنه في الوريد، حيث يقوم بالعثور على بروتين HER2 ويمنعه من الوصول إلى الخلايا السرطانية، كما يطلق مادة كيميائية قوية قاتلة للسرطان داخل تلك الخلايا.

لم يتم اكتشاف الدواء حديثاً، حيث إنه كان يستخدم في علاج أنواع أخرى من السرطانات، مثل سرطان المثانة، وسرطان الثدي السلبي الثلاثي، ولكن يتم إجراء الدراسات حول فعالية الدواء في هذا النوع من السرطانات وبانتظار تصريح من مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية حول استخدام الدواء لعلاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي.

من أهم الأعراض الجانبية لدواء الساسيتوزوماب الإسهال ونقص أعداد خلايا الدم البيضاء.

بشكل عام، يتم علاج المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي (بالإنجليزية: Metastatic Breast Cancer) من النوع HER2 الحساس للهرمونات بالعلاج الهرموني، بالإضافة إلى الأدوية الموجهة المعالجة لمرض السرطان (بالإنجليزية: Targeted Drugs). وعندما يصبح المرض مقاوماً وفي مراحله المتقدمة، يقتصر العلاج على العلاج الكيميائي.