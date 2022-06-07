شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب علاجية يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرف مجموعة متنوعة من النباتات الخاصة بفوائدها العلاجية، لكن هل تعلم أنه يمكنك العثور على بعض هذه النباتات في منزلك؟

أعشاب الشفاء

وفقا لموقع " healthsite"، هذه بعض الأعشاب التي لها فوائد شفاء التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي:

البابونج:

لابد أنك سمعت عن الفوائد المريحة لتناول شاي البابونج، بصرف النظر عن تخفيف التوتر والقلق، يمكن أن يساعد شاي البابونج أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والإمساك.

اللافندر:

يشتهر اللافندر برائحته الرائعة، ويستخدم كزيوت أساسية، والشاي، وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد هذا النبات في تعزيز الحالة المزاجية، وتهدئة تقلصات الدورة الشهرية، وتعزيز صحة الجلد، وما إلى ذلك.

الريحان:

يعرف باسم تولسي، يمكن أن يقدم الريحان فوائد صحية ممتازة، كما يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ، وتعزيز المناعة ، والحفاظ على مشاكل المعدة وما إلى ذلك.

الكُركُم:

الكركم من التوابل شائعة الاستخدام لها خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، بصرف النظر عن تعزيز صحة الجلد، يمكن أيضًا أن يشفي الجسم من الداخل.

إكليل الجبل:

يشيع استخدام هذه العشبة في الأطعمة والتي تعرف باسم روزمارى، يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا في الحفاظ على العدوى وتعزيز المناعة.