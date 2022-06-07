صحة ورشاقة

ما هى هرمونات السعادة؟.. وكيف يمكنك الحصول على جرعتها؟

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القاهرة - سامية سيد - من إنقاص الوزن إلى إدارة الإجهاد، تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في التنظيم العقلي والجسدي، أي اختلال في الهرمونات يمكن أن يعيق أسلوب الحياة السلس ، والصحة ، والرفاهية.

عندما يتعلق الأمر بالصحة النفسية، تساعد الهرمونات المرتبطة به في الحفاظ على صحة عقلك، لكن هل تعلم أن سعادتك هي أيضًا نتيجة الهرمونات؟

وفقا لموقع " healthline"، تضم هرمونات سعيدة مجموعة متنوعة تشمل، الدوبامين والإندورفين والسيروتونين، والأوكسيتوسين وهي المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية وتعرف أيضًا باسم هرمونات السعادة.

هرمونات سعيدة

إليك بعض الهرمونات السعيدة:

1. الدوبامين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالعواطف مثل التركيز والتحفيز، ويمكن تعزيزها بفعل شيء تحبه ، وممارسة ، والاحتفال بالانتصارات (مهما كانت صغيرة) ، وما إلى ذلك.

2. الإندورفين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالمتعة، ويمكن تعزيزها من خلال الانغماس في تمرين مكثف والأنشطة الجنسية والرقص وما إلى ذلك.

3. السيروتونين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالسعادة والمزاج، يمكن تعزيزها بالراحة وتناول نظام غذائي متوازن وصحي والحصول على جرعة يومية من أشعة الشمس وما إلى ذلك.

4. الأوكسيتوسين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالثقة والحب، ويمكن تعزيزها من خلال القيام بأنشطة تتضمن الترابط ، والعناق ، والتقبيل ، وما إلى ذلك.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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