شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عوامل الخطر لمرض النقرس والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس والسكري مشكلتان صحيتان مختلفتان ، ولكن إذا كنت تعاني واحدة ، فمن المرجح أن تصاب بالآخر، والنقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما تتراكم مادة تسمى حمض البوليك في الدم، يسبب آلام المفاصل ، وخاصة في إصبع القدم الكبير، بينما يحدث داء السكري من النوع 2 عندما لا ينتج جسمك أو يستخدم ما يكفي من الأنسولين ، وهو هرمون يتحكم في نسبة السكر في الدم، حسبما نشر موقع webmd

والعلماء غير متأكدين بالضبط من سبب ارتباط النقرس ومرض السكري، ويسبب النقرس التهابًا في الجسم، يعتقد بعض الخبراء أن الالتهاب قد يلعب أيضًا دورًا في الإصابة بمرض السكري، ومن ناحية أخرى ، غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من مستويات عالية من حمض البوليك في دمائهم ، والتي قد تكون بسبب الدهون الزائدة. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن جسمك ينتج المزيد من الأنسولين. هذا يجعل من الصعب على كليتيك التخلص من حمض البوليك ، مما قد يؤدي إلى النقرس، وأظهرت بعض الأبحاث الحديثة مدى قوة الارتباط بين الشرطين.

وفي إحدى الدراسات ، نظر الباحثون في السجلات الصحية للأشخاص الذين شاركوا في دراسة فرامنجهام للقلب ، وهو مشروع بحثي عن أمراض القلب بدأ في عام 1948. ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات حمض البوليك المرتفعة في دمائهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2 . على وجه التحديد ، لكل 1 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) ارتفاع في حمض البوليك ، زادت فرصة الإصابة بمرض السكري بنسبة 20٪.

وشمل تقرير آخر أكثر من 35000 شخص يعانون من النقرس. وجد العلماء أن النساء المصابات بالنقرس كن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 71٪. الرجال الذين يعانون من النقرس لديهم فرصة أعلى بنسبة 22 ٪.

يمكن للعديد من الأشياء نفسها أن تزيد من فرص إصابتك بالنقرس أو داء السكري. قد تزداد احتمالية إصابتك بها إذا:

تعاني من زيادة الوزن أو السمنة . إذا كنت تحمل دهونًا زائدة في جسمك ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بالنقرس والسكري من النوع 2.

شرب الكثير من الكحول.

قد تؤدي الكميات المعتدلة من الكحول - مشروب واحد يوميًا للنساء والرجال فوق 65 عامًا واثنين للرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أقل - إلى تقليل فرص الإصابة بمرض السكري. ولكن يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الأنسولين على كيفية إفراز البنكرياس للأنسولين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2

. يمكن أن يؤدي تناول أكثر من مشروبين في اليوم أيضًا إلى زيادة احتمالات إصابتك بالنقرس.لديك تاريخ عائلي لهم. إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالنقرس أو داء السكري ، فمن المرجح أن تصاب بهذه الأمراض أيضًا.لديك مشاكل صحية أخرى. يرتبط ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم بكلتا الحالتين.