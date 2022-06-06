خبر صادم.. الملابس الرياضية تحتوي على مواد تضر بالصحة والبيئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

تعتبر الملابس الرياضية من أكثر الأمور المهمة عند ممارسة الرياضة، ولكن من الغريب أن نسمع أن لها أضرار على الصحة والبيئة، حيث حذر اتحاد حماية البيئة والطبيعة في ألمانيا من أن بعض الملابس الرياضية تحتوي على مواد تضر بالصحة والبيئة مثل الملدنات الضارة وبقايا عملية الصباغة والكلور الفضي.

وأوضح الاتحاد أن الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والأكريليك تمتاز بأنها جيدة التهوية، وغالبا ما تكون طاردة للماء، ولكن عند غسلها في الغسالة يتم غسل المواد البلاستيكية الدقيقة.

والتي يمكن أن تجد طريقها بعد ذلك إلى المحيطات عبر الأنهار، كما يمكن أن تحتوي الملابس الرياضية على مثبطات اللهب والملدنات والمواد الكيميائية المتبقية من عملية الصباغة وكلوريد الفضة.

و للوصول الي الحل دون وصول المزيد من الملوثات إلى النظام البيئي وإلحاق الضرر بالبشر والحيوانات والبيئة، أوصى الاتحاد بالبحث عن بدائل غير سامة عند شراء الملابس الرياضية.

مشيراً إلى أن الصوف له خصائص تهوية مماثلة لبعض الألياف الاصطناعية، كما أنه يمتاز في الوقت نفسه بأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية سامة.

وليس هذا فحسب ففيما يتعلق بالإكسسوارات الرياضية، فإنه من الأفضل أيضاً تجنب البلاستيك اللين وتفضيل استخدام المواد الطبيعية، كاختيار حبل قفز بمقابض خشبية أو سجادة من الفلين أو المطاط لممارسة اليوغا.