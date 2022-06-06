كيف تتحكم بضغط الدم في 3 دقائق؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - ارتفاع ضغط الدم هو السبب وراء العديد من النوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب، ويتم التعامل معه من قبل الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن تستغرق الأدوية التي نستهلكها بعض الوقت حتى تعمل، وبالتالي فهي ليست الحل الأفضل لشخص يحتاج إلى مساعدة فورية، بحسب onlymyhealth.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

يقول الدكتور سوميت نيغام، الطبيب العام في مستشفى صحارى في لكناو بالهند إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة تدفع الدم في الشرايين بقوة دفع عالية ما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل مثل أمراض القلب، فكلما زاد الدم الذي يضخه قلبك في الشرايين، كلما ضاق الشريان، لذلك فإن ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية المفاجئة ومشاكل القلب.

أفضل حل هو ممارسة الرياضة، قد يبدو هذا غير طبيعي ولكنه صحيح. هناك تمرين يمكن أن يقلل أعراض ارتفاع ضغط الدم في أقل من 3 دقائق.

كيف ينزل ضغط الدم في 3 دقائق؟

تستغرق الأدوية دقائق كثيرة لتساعدك فعليا ويكون لها تأثير على جسمك وفي الوقت نفسه يمكن أن يساعدك تمرين واحد في 3 دقائق على خفض ضغط الدم المرتفع ومن ثم تلافي المشكلات التي قد تحدث نتيجة ذلك.

تمرين قابض اليد متساوي القياس

تمرين قابض اليد متساوي القياس هو الحل الذي يوصى به أيضا العديد من الأطباء وقد ثبتت فعاليته وفقا لدراسات مختلفة، ويتم باستخدام جهاز رياضي صغير لتقوية القبضة (Grippers).

تساعد تقنية قابض اليد هذه على خفض ضغط الدم في غضون دقائق قليلة لأنها تؤثر على ضغط الدم الانقباضي.

يمكن أيضا استخدام التمرين كإجراء يومي للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ولكن لذلك يجب عليك استشارة طبيبك كإجراء وقائي.

كيفية استخدام قابض اليد متساوي القياس للتحكم في ضغط الدم؟

الشيء الأساسي الذي يجب فعله هو الضغط على القابض وتحريره على فترات منتظمة.

هذه هي الطريقة التي يجب أن تستخدمها: ضع إبهامك على جانب واحد من القابض والأصابع الأخرى على الجانب الآخر، ثم أمسك بالقابض بحيث يلمس راحة يدك، واضغط على القابض بإبهامك وأصابعك الثلاثة الأولى بشكل تدريجي ولا تتعجل في تحريره، افعل هذا باستمرار لمدة دقيقة تقريبا ثم استرح قليلا وعاود الكرة.

إذا تم القيام بهذا التمرين بانتظام، يمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم في غضون 2-3 دقائق فقط من 8 إلى 10 مم زئبق.

يمكنك أيضا القيام بهذا التمرين باستخدام الكرة اللينة أيضا والضغط عليها بنفس الطريقة.

نصائح وقائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

1. إجراء فحوصات طبية منتظمة

من الضروري الاستمرار في إجراء الفحوصات الطبية مرة كل بضعة أشهر. هذا ينطبق على أولئك الذين لا يعانون من أي مشكلة صحية كبيرة أو مشاكل متعلقة بالقلب.

يجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب إجراء فحص طبي على الأقل مرة واحدة في الشهر. يجب أن يكون لديهم أيضا جهاز ضغط الدم وأداة قياس السكر في الدم للقياس اليومي المنتظم.

2. التقليل من تناول الملح

يمكن أن يكون الصوديوم بكميات أكبر من اللازم ضارا جدا لمرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

3. حافظ على نشاطك وقم ببعض الأعمال البدنية

يمكن أن يقلل الاستمرار في ممارسة أنشطتك البدنية من مخاطر الإصابة بمشاكل ضغط الدم ويمكن أن يساعدك في تنظيم ضغط الدم، حاول أن تشارك في بعض الأنشطة الرياضية أو التمارين لمدة 30 دقيقة بانتظام.

4. تجنب الأطعمة المصنعة أو الزيتية

يمكن أن تزيد الأطعمة الدهنية من تراكم الدهون في الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. كما أن التدخين وتناول المشروبات الكحولية يزيدان من ضغط الدم ويؤديان إلى نوبات قلبية مفاجئة. لذلك يجب تجنب تناول أي من هذه المواد الغذائية، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أي حالة تتعلق بالقلب.