خضار قد يقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

دائما ما يحث الوالدان صغارهم على تناول الخضروات لما لها من فوائد جمة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف إضافة إلى كونها منخفضة السعرات الحرارية.

ولكن هناك مجموعة واحدة من الخضروات يمكن أن تزيد من متوسط ​​العمر المتوقع لديك أكثر من غيرها، بحسب “إكسبريس”.

أظهرت دراسة أجريت على الخضروات الصليبية، أن استهلاك هذا النوع من الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي وبراعم بروكسل، يقلل من تصلب الشرايين وتضيقها.

وتصلب الشرايين هو السبب الأكثر شيوعا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

كجزء من الدراسة، قارن باحثون من جامعة غرب أستراليا صحة النساء في سن 70 وما فوق اللائي كن يأكلن كميات مختلفة من الخضار.

وقالت الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية: “تعتبر الخضروات الصليبية مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا”.

تقدم هذه الدراسة دليلا على وجود تأثير وقائي للأوعية الدموية.

لجمع البيانات، أجرى الفريق اختبارات سمك بطانة الشريان السباتي المشترك (CCA-IMT) على أكثر من 950 شخصا.

في مجموعة من النساء الأستراليات المسنات، ارتبط تناول كميات أكبر من الخضار (225 غراما أو أكثر يوميا مقارنة بأقل من 150 غراما / يوم) بسُمك الوسط الداخلي للشريان السباتي الشائع بنسبة 5 بالمئة تقريبا.

أسهمت الخضروات الصليبية، بما في ذلك الملفوف وبراعم بروكسل والقرنبيط والبروكلي، في تحقيق هذا التأثير المفيد.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا (NHS)، يعد تصلب الشرايين “حالة خطيرة محتملة”، حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية تسمى اللويحات أو تصلب الشرايين.

تسبب هذه اللويحات تصلب الشرايين وتضييقها، مما يحد من تدفق الدم وإمداد الأكسجين للأعضاء الحيوية، ويزيد من خطر حدوث جلطات الدم التي يمكن أن تعيق تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ.