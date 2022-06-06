شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن "مرىء باريت "؟.. وكيف يمكن علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء الجزر المعدى المريئي هو شعور حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) بصورة متكررة تعيق روتين الحياة، وربما يتطلَّب الجزر المعدي المريئي وصفة دوائية، وفي حالات مؤقتة يحتاج إلى معالجة جراحية أو إجراءات أخرى، ويتسبب الجزرالمعدي المريئي في خطر تدمير المرىء أو تغيرات محتملة التسرطن في المرىء يطلق عليها مرىء باريت، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وحرقة الفؤاد (حرقة المعدة) هي ألم حارق في صدرك، خلف عظمة الصدر مباشرةً. غالبًا ما يكون الألم أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء، وتُعد حرقة المعدة العرضية شائعة ولا تستدعي القلق. و يمكن لمعظم الناس علاج الانزعاج من حرقة في المعدة من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية دون وصفة طبية، وقد تكون حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) الأكثر شيوعًا أو التي تتداخل مع روتينك اليومي من أعراض حالة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية.

حدد موعدا مع الطبيب في الحالات التالية:

حدوث حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع

استمرار الأعراض رغم استخدام الأدوية المصروفة دون وصفات طبية

تعاني من صعوبة في البلع

لديك غثيان وقيء مستمران

تفقد الوزن بسبب ضعف الشهية أو صعوبة في تناول الطعام

الاسباب

تحدث حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) عندما يرتجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك (المريء)، وعندما تبتلع عادة، ترتخي مجموعة من العضلات المحيطة بأسفل المريء للسماح بدخول الطعام والسوائل إلى معدتك، ثم تعود العضلة للشد مرة أخرى.

وإذا ارتخت أو ضعفت المصرة المريئية السفلية بالمريء بشكل غير طبيعي، يمكن أن يرتجع حمض المعدة إلى المريء (الارتجاع الحمضي) ويسبب حرقة فم المعدة. قد يكون الارتجاع الحمضي أسوأ عندما تنحني أو تستلقي.

عوامل الخطر

يُمكن لأطعمة ومشروبات معينة أن تَتسبب في الإصابة بالحرقة لدى البعض، ومن ضمنها:

الأغذية كثيرة التوابل

البصل

منتجات الحمضيات

منتجات الطماطم، مثل الكاتشاب

الأطعمة الدهنية أو المقلية

النعناع

الشوكولاتة

المشروبات الكحولية والغازية، القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين

الوجبات الكبيرة أو الدهنية

زيادة الوزن أو الحمل أيضًا من شأنه أن يَزيد من خطورة الإصابة بالحرقة.