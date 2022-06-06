شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبها فى الصيف للبقاء رطبًا وبعيدا عن الجفاف.. منها القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تدريجياً، قد يجعلك ذلك ترغب في البقاء في المنزل، كما أن الجفاف يمكن أن يزيد الأمور سوءًا خلال موسم الصيف.

في حين أنه من المهم شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبتك، فإن تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تجعلك تشعر بالجفاف أمر حيوي أيضًا.

إليك الأطعمة التي يجب تجنب تناولها في الصيف للبعد عن الجفاف والبقاء رطبا وفقا لموقع " healthline".

الأطعمة المالحة

الأطعمة الغنية بالصوديوم ليست جيدة لنظامك، يمكن أن تجعلك أيضًا تشعر بالجفاف، وعندما تستهلك الكثير من الصوديوم، يمكن أن يدفع جسمك وكليتيك للخروج من مأزق، شرب المزيد من الماء سيساعد على تحييد الملح وإنعاش خلايا الجسم

الأطعمة الغنية بالبروتين

بينما تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين طريقة رائعة لفقدان الوزن، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين أيضًا إلى الجفاف، عندما تأكل الكثير من البروتين ، يستخدم جسمك السوائل والماء لطرد النيتروجين الزائد. تأكد من أنك تحافظ على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من الماء إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا عالي البروتين.

السكر

لا يقتصر الأمر على الملح الذي يتسبب في جفاف الجسم ، بل يمكن أن يكون للسكر نفس التأثير. السبب: ستحاول الكلى تعويض حقيقة أن السكر ليس من المفترض أن يكون في الدم عن طريق سحب السوائل من خلال التبول. المشروبات الغازية السكرية هي أسوأ المشروبات لاحتوائها على نسبة عالية من السكر.

الكافيين

المشروبات المحتوية مثل القهوة أو الشاي ليسا أفضل مشروب خلال الطقس الحار، فيمكن أن يؤثر محتوى الكافيين في الشاي على جسمك ، مما يؤدي إلى الجفاف، إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عنه ، فحاول أن تشرب كوبًا واحدًا فقط يوميًا لتجنب المشاكل.