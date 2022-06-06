الذرة الصفراء.. فوائد صحية كثيرة خاصة للأطفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

فوائد صحية عديدة للذرة الصفراء لصحة طفلك فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات مثل قيتامين ب إضافة إلى أنها تحتوي على الألياف الغذائية والمعادن والمغنيسيوم إليك فوائد آخرى لتناول الذرة للاطفال.

1. تساعد في زيادة الوزن

يحتوي 100 جرام من الذرة على حوالي 350 سعرة حرارية وبالتالي هي من الأطعمة التي تساعد في زيادة الوزن

2. نمو الجسم

الذرة تعد غنية بمركب “ب” الذي يحافظ على نمو الأعصاب والدماغ لدى الطفل الرضيع

3. وظيفة العضلات والأعصاب

تحتوي الذرة على الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وهي معادن لازمة لصحة عظام الطفل

4. يحمي خلايا الدم

وجود مضادات الأكسدة في الذرة يمنع تلف الأنسجة في الجسم لدى الطفل الرضيع

5. يحسن الهضم

وجود الألياف يجعل الذرة ملينًا جيدًا إذا كان طفلك يعاني من مشاكل الإمساك المتكررة ، يمكن لتناول بذور الذرة ودقيق الذرة التغلب على الإمساك وتعتبر بذور الذرة من الملينات الطبيعية ويمكن استخدامها لتخفيف الإمساك.

6. حسن الرؤية والجلد

الذرة الصفراء غنية بفيتامين أ، وهو مصدر للبيتا كاروتين الذي يحافظ على صحة البصر.