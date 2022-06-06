الوزن المفاجئ.. أسباب محتملة قد تكون السبب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

الجميع يسعى إلى فقدان الوزن بصورة صحية والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، ففقدان الوزن سريعا وزيادة الوزن غير المقصودة يمكن أن تشير إلى مشكلة خطيرة، وفقا لموقع ” healthday”. فيما يلي بعض الحالات الطبية التي قد تجعلك تكتسب الوزن بسرعة.

بعض الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للذهان وحبوب منع الحمل وكذلك بعض الأدوية التي تعالج النوبات والسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى زيادة الوزن بسرعة، لكن لا تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.

احتباس الماء في جسمك

احتباس السوائل، يمكن أن تكون الزيادة السريعة في الوزن أيضًا بسبب احتباس السوائل وقد تكون علامة على قصور القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد. يمكن أن يؤدي احتباس السوائل أيضًا إلى تورم في الأطراف أو اليدين أو القدمين أو الوجه أو البطن.

متلازمة كوشينج

زيادة الوزن هي أيضًا عرض شائع لمتلازمة كوشينج، وهي حالة ينتج فيها جسمك الكثير من هرمون الإجهاد الكورتيزول، عادةً ما تتطور متلازمة كوشينج كأثر جانبي لتناول المنشطات لعلاج الربو أو التهاب المفاصل أو الذئبة، في حالة متلازمة كوشينج ، قد تكون زيادة الوزن أكثر وضوحًا حول الوجه والرقبة وأعلى الظهر والبطن.

سرطان المبيض

سرطان المبيض قد تكون الزيادة المفاجئة في الوزن والانتفاخ علامة تحذيرية لسرطان المبيض، احترسي من الأعراض الأخرى لسرطان المبيض مثل آلام البطن أو الحوض، وصعوبة النوم، والحاجة المتكررة أو الملحة للتبول، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة، والدورة الشهرية غير العادية وعسر الهضم.