لمن تعاني من الشعر الزائد في الوجه.. إليك هذه الوصفات الطبيعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ظهور الشعر الزائد عند الكثير من الفتيات يعتبر مصدر قلق وتوتر لهن ولا سيما الفتيات أصحاب البشرة البيضاء قد يتسبب في احراج لهن بسبب سرعة ظهوره.

ونجد الكثيرات منهن يلجأن للتشقير خوفًا من ألم إزالة الشعر الزائد من الوجه خاصة أن الوجه منطقة حساسة بالجسم فلابد من التعامل معها بحرص شديد. لذا نتناول خلال هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من شعر الوجه بدون ألم وفقًا لما جاء في موقع Brightside

وصفة البصل والريحان لإزالة الشعر الزائد:

يعتبر البصل والريحان من أكثر العناصر المتوفرة بالمنزل لذا يمكنكِ أن تقومي بهرس البصل بطريقة جيدا مع أوراق الريحان فيعتبر البصل والريحان من أكثر العوامل التي تساعد على إزالة الشعر بالجسم والوجه بشكل كامل.

ولعمل الوصفة تحتاجين بصلة متوسطة الحجم، و10-12 ورقة ريحان.

تحضير مكونات ماسك إزالة الشعر:

قومي بفرم الريحان مع البصل وقومي بخلطهم بطريقة جيدة لتشكيل عجينه ثم قومي بوضع الخليط على الأماكن التي تحتوي على نسبة عالية من الشعر التي تريدي أن تتخلصي منها بشكل طبيعي لمدة تتراوح من 20 لـ 25 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ ويفضل أن تكرر هذه الخطوة من 3لـ 4 مرات اسبوعيا لمدة شهر أو شهرين بالرغم من أن البصل يساعد على نمو الشعر بسرعة إلا أن وجود البصل مع الريحان مفيد جدًا للتخلص من الشعر لأنه يعطي نتيجة عكسية ويعتبر ماسك مناسب لكل أنواع البشرة.

وصفة زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي:

يعد زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي طريقة مضمونة لإزالة شعر الوجه ومناسب لكل أنواع البشرة ولا يتسبب في حدوث إصابات بل بالعكس خطوة آمنة وفعالة في التخلص من الشعر وأيضًا قد يستغرق أسبوع لـ أسبوعين لظهور النتيجة ويعتبر من أفضل الزيوت المغذية للبشرة ولكن هناك تحذير يفضل أن تقومي بعمل اختبار للبشرة عن طريق وضع قطرات متوسطة على البشرة في حالة إذا كانت البشرة حساسة لأحد المكونات.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر

4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير:

اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء ثم ضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.

قومي بتكرار الخلطة من 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.