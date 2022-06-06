شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية فعالة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وتغير الفصول يعاني الكثير من التهاب الجيوب الأنفية مرة واحدة على الأقل في حياتنا، ولكن بالنسبة للبعض، فهي مشكلة متكررة ناجمة عن تغير الطقس، والحساسية، وما إلى ذلك.

يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يتراكم الكثير من المخاط أو ينمو في الزوائد الأنفية (الجيوب الأنفية)، وهذا يؤدي إلى تنقيط سيء المذاق وصداع وإرهاق وأعراض أخرى، قد يدفعك الألم والضغط تحت الأنف إلى البحث عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن ليس من الآمن تناول الكثير من الأدوية أيضًا، ولكن بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية للحصول على راحة فورية وفقا لموقع " healthsite".

البقاء رطب

يمكن أن تلتهب الأغشية المخاطية أثناء احتقان الجيوب الأنفية، ومع ذلك، فإن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد الغشاء في العمل بشكل صحيح.

قد يساعد شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى في تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، قد يجد الشخص أن الاحتفاظ بزجاجة ماء بالقرب منهم طوال اليوم يمكن أن يشجعه على شرب المزيد.

استخدام زيت الأوكالبتوس

يخفف زيت الأوكالبتوس من أعراض احتقان الجيوب الأنفية، فقد يساعد أيضًا في قتل الجراثيم الموجودة في الممر الأنفي وحوله والتي تساهم في التهاب الجيوب الأنفية.

رفع الرأس أثناء النوم

للمساعدة في تشجيع انسداد الجيوب الأنفية، قد يفكر الشخص في رفع رأسه أثناء النوم، يمكن لأي شخص استخدام وسائد إضافية لدعم رأسه، على العكس من ذلك، قد يؤدي الحفاظ على مستوى الرأس إلى زيادة الاحتقان بين عشية وضحاها.

وضع مناشف دافئة ومبللة

قد يساعد وضع منشفة مبللة دافئة على الوجه في تخفيف التورم والتهاب احتقان الجيوب الأنفية، كما قد يساعد أيضًا في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة عن طريق استنشاق الهواء الرطب، مما قد يساعده على العمل بشكل صحيح.

قم بتنظيف وجهك بالبخار قبل الغسل

يعد تبخير وجهك قبل الغسيل أو التنظيف خيارًا جيدًا، إذا كان لديك الوقت، املأ حوضًا أو وعاءًا بالماء الساخن بالبخار وحرك وجهك فوقه لمدة دقيقة أو دقيقتين، سوف يخفف مسامك ويسمح للمنظف بالتغلغل بعمق في الجلد لإزالة الأوساخ والشوائب، أضف قطرة من زيت اللافندر الأساسي في الماء للحصول على أجواء سبا مهدئة.