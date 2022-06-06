شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل القدمين قد تكون مؤشرا على اضطراب الجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون هو اضطراب في الجهاز العصبي يؤثر على حركة الشخص، في هذا الاضطراب تتأثر الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، عندما تنخفض مستويات الدوبامين في الدماغ، يظهر نشاط غير طبيعي للدماغ ، مما يؤدي إلى ضعف الحركة وهذا أحد الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون، وقد تكون مشاكل القدمين علامة ومؤشراً على حدوث اضطراب في الجهاز العصبى أو مرض باركنسون، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".

ظهور أعراض مرض باركنسون في القدمين

أثناء المشي بانتظام، يلامس كعب الشخص الأرض أولاً ثم أصابع القدم مما يحافظ على المشية والتوازن ووضعية الجسم والحركة.

لكن في مرض باركنسون، تتباطأ حركة الفرد حيث يقل طول الخطوة مما يؤثر لاحقًا على الكاحل؛ نتيجة لذلك ، يتبنى الشخص نوعًا من المشي بالقدم المسطحة "الفلات فوت".

يؤثر أسلوب المشي غير المنتظم هذا على القدم عندما تضرب الأرض لتتخذ خطوة نتيجة لذلك يعاني الفرد من ألم في القدم والساق والركبة.

ارتعاش العضلات والتشنجات هي مؤشر على ظهور مرض باركنسون.

أصابع القدم الملتوية والمثنية هي أيضًا أحد أعراض هذا الاضطراب.

بسبب الحركة المحدودة ، يمكن للفرد المصاب أيضًا أن يلاحظ تورمًا في الكاحل والقدمين وهو ما يسمى الوذمة.

يلقي الخبراء الضوء أيضًا على مشاكل القدم التي تظهر لدى الأفراد حتى بعد إعطاء دواء باركنسون لهم.

بسبب الدواء ، يمكن أن يحدث تورم في الكاحل كأثر جانبي. نتيجة لذلك، قد تبدو الأرجل ثقيلة وسيجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في ارتداء الأحذية.

الأعراض الأخرى لمرض باركنسون

تتمثل الأعراض المختلفة لمرض باركنسون في حدوث رعشة في أحد الأطراف، وبطء الحركة حتى أثناء القيام بمهام بسيطة، وتيبس العضلات، وتوازن وضعية غير منسقة ، وفقدان الحركات التلقائية، وتغير في الكلام والكتابة.

أحد الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون هو فقدان الحركة حتى أثناء القيام بالأعمال اليومية البسيطة ، لا يستطيع الشخص أن يمشي ويحرك يديه.

يتفاقم هذا تدريجيًا لتقليل الحركات اللا واعية مثل الذراعين أو الابتسام أو التأرجح.

ما هي عوامل الخطر لمرض باركنسون

عوامل الخطر المختلفة المرتبطة بمرض باركنسون هي العمر والجينات والجنس والوراثة.

عادة ما يظهر مرض باركنسون عند الأشخاص في منتصف العمر أو في وقت متأخر، عادة ما يصاب الناس بهذه الحالة بعد سن 60 عامًا، وفقًا لخبراء الصحة، من المرجح أن يصاب الرجال بمرض باركنسون أكثر من النساء، تلعب الوراثة أيضًا دورًا مهمًا في زيادة خطر الإصابة بهذه الحالة.

عامل الخطر الرئيسي الآخر الذي أشار إليه الباحثون هو التعرض للسموم، قد يجعلك التعرض للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب، التي يشيع استخدامها هذه الأيام، أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض