شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. إعادة استخدام زيت الطهى تسبب السرطان وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر "الزيت" من أكثر المواد الغذائية شيوعًا في المطبخ، مباشرة من إضافة مذاق الأطعمة إلى إثرائك بالعديد من العناصر الغذائية ، يمكن لزيت الطهي المناسب أن يفعل العجائب لوجباتك وصحتك بشكل لا مثيل له، نظرًا لاستخدام الزيت بشكل متكرر ، فإن الكثير من الناس يعيدون استخدام زيت الطهي لتقليل الفاقد ، ممارسة إعادة استخدام زيت الطهي سامة للغاية للصحة لأنها تقربك من العديد من المشكلات الصحية ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الصحية الضارة المرتبطة باستخدام زيت الطهي المستخدم وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الآثار الصحية الضارة المرتبطة باستخدام زيت الطهي المستخدم أمراض القلب والاضطرابات المعرفية:

عندما يتم تسخين الزيت المستخدم بالفعل مرة أخرى ، فإنه يخرج تركيزًا أعلى من المواد الكيميائية السامة المتنوعة مثل الألدهيدات التي ترتبط بمواطن الخلل الصحية المتعددة مثل الأمراض المرتبطة بالقلب والمشاكل الإدراكية مثل الخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون ، هناك مادة سامة أخرى يتم إطلاقها عند إعادة تسخين الزيت وهي 4-hydroxy-trans-2-nominal (HNE) وهي مادة سامة وسامة جدًا للجسم ويمكن أن تعرقل وظائف الجسم لـ DNA و RNA والبروتينات.

يمهد الطريق لمستويات الكوليسترول الضار:

عند طهي الزيت على درجة حرارة عالية ، يتم تحويل بعض الدهون إلى دهون متحولة، وعندما يتم إعادة تسخين هذا الزيت الأسود المدخن ، فإنه يطلق كميات أكبر من الدهون المتحولة التي تعتبر ضارة للغاية بالصحة العامة، إن اتباع نفس العملية لفترة أطول من الوقت يجعلك تقترب من المضاعفات الصحية مثل السكتة الدماغية والسمنة وآلام الصدر وآلام المعدة وعسر الهضم وحتى أمراض القلب حيث يؤدي الاستهلاك العالي للدهون المتحولة إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

الحموضة والحرقان:

في كل مرة يمر فيها الزيت بعملية التسخين ، تتكيف جزيئاته وتضع طعمًا ورائحة سيئة على الزيت والطعام المطبوخ فيه، يمكن أن يؤدي استهلاك مثل هذا الزيت والطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة والإحساس بالحرقان في المعدة ومشاكل الحلق وغيرها الكثير.

يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والسرطان:

المادة المسرطنة هي مادة مرتبطة بتكوين السرطان في الجسم، تعمل إعادة تسخين زيوت الطهي على زيادة المواد الضارة الموجودة فيها مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والألدهيدات التي ترتبط بمخاطر عالية للإصابة بالسرطان والالتهابات في الجسم ، إذا كنت تعاني من التهاب شديد لفترة أطول من الوقت ، فإن استهلاك زيت الطهي السئ أو المعاد استخدامه يمكن أن يكون السبب، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض وعدوى مختلفة.