إن كنت تريد نومًا أفضل.. تجنّب هذا العنصر وقت العشاء!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر مشكلة الأرق أو قلة النوم من اضطرابات النوم الشائعة، لا سيما في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة وزيادة التوتر والضغوط النفسية. ويلجأ العديد من الأشخاص الى تغيير الأنظمة الغذائية أو الى بعض المكملات والأدوية لعلاج هذه المشكلة، وزيادة ساعات نومهم.

في هذا الاطار، نصح خبراء تغذية بتجنب الإكثار من الملح في طعام العشاء، حيث إن الأغذية الغنية بالصوديوم تعوق النوم لدى فئة كبيرة من الناس.

وأشارت مجلة “وومنز وورلد” الأميركية إلى أن دراسة قدمت في المؤتمر الدولي الـ17 حول الإندوثيلين، كشفت أن “الكميات الكبيرة من الصوديوم تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للفئران”.

وقام الباحثون خلال الدراسة بتغذية مجموعة من الفئران بنظام غذائي يحتوي على نسبة صوديوم عالية لدراسة التأثيرات على النوم، واكتشفوا أن النظام الغذائي عالي الصوديوم يؤثر على الإيقاع اليومي الطبيعي للفئران، كما أن نشاطهم الدماغي يكون “عاليا” في الليل.

وقالت “وومنز وورلد”: “على الرغم من أن الدراسات المعملية التي يتم إجراؤها على الفئران لا تُترجم دائمًا إلى البشر، إلا أنها تُستخدم غالبا لأنها (الفئران) تمثل نماذج جينية للإنسان”.

من جانبه، أشار “مايك داو”، الحاصل على الدكتوراه في الطب النفسي، إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها “مدعومة بحقائق أخرى معروفة حول صحة النوم”. وأضاف: “وجدت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالملح يعطل نومنا، لأنه يضيق الأوعية الدموية ويجعل القلب يضخ الدم بشكل أسرع. وبطبيعة الحال، هذا الأمر غير مرغوب فيه بالليل، لأننا نحتاج أن تكون أجسامنا في حالة راحة”.

ولا يقتصر الأمر على الملح، فتناول الأطعمة كثيرة التوابل، خاصة الكاري الحار، لا تساعد على النوم أبدا. ويقول خبراء إن هذه الأطعمة الحارة والمتبلة تغير أنماط النوم لأنها غنية بالكابسيسين وهو المركب الذي يجعل الفلفل حارًا جدا، ويمكن أن يسبب الكابسيسين الحرقة التي تزيد كلما استلقيت، فضلا عن أن تناول شيء حار يجعلك أيضا تشعر بالحرارة ما يعني أنه من المحتمل ألا تنام بسبب السخونة الزائدة.

لذلك، إذا كنت تخطط لتناول طعام يحتوي على توابل كثيرة في العشاء، حاول أن تبكر موعد العشاء أو فكر في تقليل التوابل أو عدم إضافتها.

كذلك يجب تجنب تناول الدهون “السيئة” ليلا، حيث يؤدي النظام الغذائي الغني بالكوليسترول إلى نوم غير منتظم، حسب الخبراء الذين يوصون بتجنب الأطعمة المقلية واللحوم والألبان، وتناول الدهون النباتية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأسماك.

كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البيضاء في المساء ليس جيدا على الإطلاق. وإذا كنت ترغب في تناولها، فمن الأفضل أن يكون ذلك في وقت مبكر من اليوم. كذلك ينصح الخبراء بتناول الخيار والبطيخ على سبيل المثال في وقت مبكر من اليوم لتجنب أي رحلات ليلية إلى الحمام.