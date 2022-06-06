بيروت - نادين محمد - جهاز الهزاز هل ينحف، هو السؤال الذي يُطرح غالباً على المدونات المتخصصة في المجال الصحي. وتأتي الاجابات غالباً متنوعة وتراوح بين النفي والتأكيد. اما المعروف فهو ان هذا الجهاز هو عبارة عن حزام يتم لفه حول محيط الخصر والبطن. وهو مزود بجهاز صغير يتأرجح جيئة وذهاباً ويصدر اهتزازات تعزز تقلص عضلات البطن، ما قد يساهم في تحفيز عملية حرق الدهون.



طريقة استخدام جهاز الهزاز



قبل معرفة الاجابة على السؤال جهاز الهزاز هل ينحف، من المهم اولاً التعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدامه والاستفادة منه. ولهذه الغاية يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يتم وضع الحزام بالطريقة الصحيحة حول البطن لمدة 30 دقيقة.

2 بعد هذا يمكن القيام بالمهمات الحياتية اليومية بالطريقة الطبيعية.

وتشير الكثير من الاعلانات الخاصة بأحزمة التخسيس الى انه يمكن، في حال فعل هذا بانتظام، خسارة ما لا يقل عن 2.50 سنتم في مدة قصيرة. لكن الكثير من الاشخاص يشككون في ذلك ويسألون عن مدى فعالية هذا الجهاز في ازالة دهون الكرش.

هل ينحف الحزام الهزاز البطن؟



جهاز الهزاز هل ينحف. هو السؤال الذي ترغب الكثيرات في معرفة الاجابة عليه. لكن يبدو ان ثمة خلافاً في هذا الشأن بين بعض المستخدمين وبعض الخبراء. فبحسب التجارب التي يسرد تفاصيلها بعض من استخدموا هذا الجهاز على المنتديات المختلفة، يمكن الحزام الهزاز حرق الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة وخصوصاً محيط الخصر والكرش. كما يلفت بعض الداعين الى استخدامه الى انه يساهم في تحفيز الدورة الدموية وفي الحد من اوجاع المفاصل.

ورغم هذه الفوائد يشير بعض الخبراء في مجال انقاص الوزن الى ان هذا الجهاز لا يعتبر فعالاً الى حد كبير في ما يتعلق بحرق دهون الارداف والبطن. ويرون ان استعماله لا يعد كافياً وانه لا يمكن التخلي ابداً عن اعتماد نظام غذائي صحي من اجل الحفاظ على الوزن المثالي. كما يتحدثون عن بعض الآثار الجانبية لهذا الحزام.



آثار جانبية للجهاز الهزاز



من المهم جداً عدم المبالغة في استخدام الجهاز الهزاز. والسبب ان هذا يمكن ان يؤدي برأي الخبراء الى المعاناة من بعض الآثار الجانبية.

- يسبب هذا ضعفاً في الالياف العضلية او ضموراً في العضلات في منطقة الاستخدام.

- يمكن ان يؤدي هذا مع مرور الوقت الى المعاناة من الم في الظهر.

- يعاني بعض من يستخدمون هذا الجهاز من ضيق في التنفس.

- قد يؤثر هذا لدى بعض الاشخاص سلباً على عمل الجهاز الهضمي.



- يحذر بعض الخبراء من ان الاستعمال اليومي لحزام التخسيس الهزاز قد يسبب الضعف في عضلة القلب.

- من الممكن ان يؤدي الاستخدام المتواصل له الى المعاناة من الحكة الشديدة.

اذاً ومن اجل معرفة الاجابة الاكيدة على السؤال جهاز الهزاز هل ينحف، من الضروري استشارة الاختصاصيين. وفي حال الحصول على موافقة هؤلاء، يجب الانتباه الى اختياره بنوعية جيدة لأن بعض انواعه يمكن ان تسبب المعاناة من الحروق نتيجة عدم توفر معايير السلامة.



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