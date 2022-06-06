أضرار المورينجا.. انتبهي إليها

بيروت - نادين محمد - رغم فوائدها الصحية وعلاجها للكثير من الأمراض إلا أن أضرار المورينجا ومضاعفاتها على الصحة يجب الانتباه إليها أيضاً، ولا ينصح باستخدام المورينجا للأمهات الحوامل والمرضعات. يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في الجذور والزهور واللحاء في حدوث تقلص في الرحم.

1-أضرار المورينجا خفض ضغط الدم

تحتوي المورينجا على مركبات كيميائية يمكنها خفض ضغط الدم، ومعدلات ضربات القلب التي تتطلب عناية طبية فورية.

إذا كنت تتناولين أي دواء مرتبط بضغط الدم مثل ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم و/ أو كنت تتناولين أي دواء لضغط الدم، فمن الأفضل أن تستشيري طبيبك قبل أن تقرري تناول المورينجا. تظهر العديد من الدراسات أن المورينجا يمكن أن تقلل من ضغط الدم وعلى وجه التحديد تقلل ضغط الدم المرتبط بتوسع الأوعية.

على أي حال، يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والإجهاد التأكسدي الاستفادة بشكل مطلق من المورينجا.

يمكن أن تخفض المورينجا ضغط الدم والإجهاد التأكسدي، مما سمح للعلماء بالإشارة إلى المورينجا كعلاج طبيعي فعال مضاد لارتفاع ضغط الدم.

2-أضرار المورينجا ومشاكل الغدة الدرقية

لا يجب أن نتناول مسحوق المورينجا أو أي مكملات أخرى مع أدوية الغدة الدرقية الأخرى؛ لأنها ستزيد من مشاكل الغدة الدرقية.

يمكن أن يكون للمورينجا تأثير على الغدة الدرقية وهو هرمون غير النشط حيث يتم تحويله إلى T3وهو هرمون الغدة الدرقية النشط.

لهذا السبب تم التكهن بأن المورينجا يمكن أن تقلل من فعالية عقار ليفوثيروكسين، والذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.

3-أضرار المورينجا وأدوية لمرض السكري

من يتناول أدوية لمرض السكري فعليه تجنب تناول مكملات المورينجا مع بعض الحالات والأدوية.

لقد ثبت أن المورينجا عامل فعال في مكافحة مرض السكري بسبب قدرتها على خفض مستويات السكر في الدم، وعلى تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد كل وجبة.

ومع ذلك إذا كنت تتناولين أي دواء لمرض السكري فمن المحتمل أن تسبب المورينجا نقص السكر في الدم أقل من الطبيعي؛ حيث إن المورينجا مع أدوية السكري تخفض نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤدي مجتمعة إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير .

من يقرر تناول المورينجا أثناء تناول دواء لمرض السكري فيجب عليه أولاً التحدث إلى الطبيب وإذا حصل على موافقة من طبيبه فيجب مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب؛ لضمان عدم انخفاض مستويات السكر لديك.

4-أضرار المورينجا واضطرابات في المعدة

يمكن أن تؤدي الخصائص الملينة في المورينجا إلى اضطرابات وحموضة المعدة، وانتفاخ الغازات وما إلى ذلك.

على الجانب الآخر يجب تجنب تناول مستخلص بذور المورينجا؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى تسمم في جهاز المناعة لديك.

من الحكمة ألا نتناول مكملات المورينجا عند استخدام أدوية ترقق الدم.



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