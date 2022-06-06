9 فوائد صحية لعصير البنجر تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لعصير البنجر أبرزها تخسيس الوزن، ويعد أفضل وقت لتناوله في ساعات الصباح الباكر أو حوالي ساعة قبل تناول وجبة الإفطار، في ما يلي بعض الحقائق الغذائية التي يجب أن تعرفها أكثر وأهم فوائد عصير الشمندر.

1. يخفض ضغط الدم

أحد الاستخدامات الرئيسية لعصير البنجر هو خفض مستويات ضغط الدم. أولئك الذين يستهلكون ما يقرب من 250 ملج على أساس منتظم يمكن أن يقللوا من ضغط الدم الانبساطي والانقباضي.

2. يعزز القدرة على التحمل

واحدة من أكبر فوائد عصير البنجر هي قدرته على تعزيز القدرة على التحمل بشكل عام. تعمل على زيادة نترات البلازما، وبالتالي تعزيز الأداء البدني بشكل كبير.

3. يعزز قوة العضلات

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قصور القلب فإن عصير الشمندر يعزز بشكل كبير من قوة العضلات.

4. يقلل من الخرف وتفاقمه

قد تساعد النترات في تعزيز تدفق الدم نحو الدماغ لكبار السن، مع تقليل التدهور على المستوى المعرفي. مما يؤثر على سمات السلوك والتفكير المعرفي.

5. يساعد في الحفاظ على الوزن

يحتوي عصير البنجر على سعرات حرارية أقل ومستويات دهون ضئيلة. يمكنك إضافته إلى العصائر وشربه مباشرة أيضاً. سوف يساعدك على الحفاظ على وزن صحي للجسم مع الحصول على طاقة قوية، وتعزيز التغذية في وقت واحد.



6. يكافح السرطان

يساعد عصير البنجر في تقليل المخاطر المرتبطة بالسرطان إلى حد كبير. يحتوي البنجر على مادة البيتالين وهي مضادات أكسدة ذات قدرات وقائية كيميائية ضد بعض أنواع الخلايا السرطانية.

7. يحتوي على معادن حيوية

تتطلب أجسامنا بعض المعادن الأساسية لعمل أكثر سلاسة. بعضها يعزز المناعة، بينما يعزز الكثير من صحة الأسنان والعظام على حد سواء. يحتوي عصير الشمندر على المغنيسيوم والحديد والصوديوم والمنغنيز والزنك والسيلينيوم والنحاس، وهي معادن مفيدة للغاية لأجسامنا.

8. يحتوي على حمض الفوليك

حمض الفوليك هو فيتامين ب مفيد يقاوم العيوب في الأنابيب العصبية للجنين أثناء فترة الحمل، بما في ذلك عيوب العمود الفقري. كما أنه يقلل من مخاطر الولادة المبكرة.

9. يعزز صحة الكبد

يُعرف عصير البنجر بقدرته على تحسين صحة الكبد بشكل كبير، وتساعد مضادات الأكسدة مثل البيتين في تقليل الترسبات الدهنية في الكبد مع حماية الكبد من أنواع مختلفة من السموم.

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