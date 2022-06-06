شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بجرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون وقد تكون سبب في قرحة المعدة والالتهابات الشديدة وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على التعايش بشكل صحى ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة نتعرف عليها فى هذا التقرير.

أعراض جرثومة المعدة

-وجع أو ألم حارق في معدتك.

-ألم في المعدة قد يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة.

-غثيان.

-فقدان الشهية.

-كثرة التجشؤ.

-الانتفاخ.

-فقدان الوزن غير المقصود.

-براز دموي أو أسود قطراني

-القيء الدموي .

تحدث جرثومة المعدة عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك و عادة ما تنتقل بكتيريا الملوية البوابية من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر باللعاب أو القيء أو البراز، و قد تنتشر بكتيريا الملوية البوابية أيضًا من خلال الطعام أو الماء الملوث لا تزال الطريقة الدقيقة التي تسبب بها بكتيريا الملوية البوابية التهاب المعدة أو القرحة الهضمية لدى بعض الأشخاص غير معروفة.

غالبًا ما يصاب الناس بعدوى الملوية البوابية أثناء الطفولة ترتبط عوامل الخطر للإصابة بالبكتيريا الحلزونية البوابية بظروف المعيشة في مرحلة الطفولة ، مثل:

-العيش في ظروف مزدحمة، يمكن أن يؤدي العيش في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الملوية البوابية .

-العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة، يساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل خطر الإصابة بالبكتيريا الحلزونية .

-الذين يعيشون في دولة نامية، الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية أكثر عرضة للإصابة بعدوى الملوية البوابية . قد يكون السبب في ذلك هو أن ظروف المعيشة المزدحمة وغير الصحية قد تكون أكثر شيوعًا في البلدان النامية.

-العيش مع شخص مصاب بعدوى الملوية البوابية ، تزداد احتمالية إصابتك بعدوى الملوية البوابية إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بعدوى الملوية البوابية .

تشمل المضاعفات المرتبطة بعدوى الملوية البوابية ما يلي:

-قرحة المعدة يمكن أن تدمر الملوية البوابية البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة هذا يمكن أن يسمح لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة (قرحة) حوالي 10٪ من المصابين بالبكتيريا الحلزونية يصابون بالقرحة.

-التهاب بطانة المعدة يمكن أن تؤثر عدوى الملوية البوابية على المعدة ، مما يسبب تهيجًا وتورمًا (التهاب المعدة).

-سرطان المعدة تعد عدوى الملوية البوابية أحد عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.