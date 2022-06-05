شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك اكتشاف علامات التوحد لدى الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلما بدأ العلاج المبكر لاضطراب طيف التوحد، زادت احتمالية فعاليته، هذا هو السبب في أهمية معرفة كيفية التعرف على العلامات والأعراض، حسبما نشر موقع mayoclinic .

وإذا لم يكن لدى طفلك العلامات التالية حتى هذا العمر يجب عليك تحديد موعد مع طبيب الأطفال الخاص بطفلك

-يبتسم فى سن 6 أشهر

-يقلد تعابير الوجه أو الأصوات في سن 9 أشهر

- الثرثرة بعمر 12 شهرًا

-الإيماءات بعمر 14 شهرًا

-يتحدث بكلمات فردية عند بلوغه سن 16 شهرًا ويستخدم عبارات تتكون من كلمتين أو أكثر في عمر 24 شهرًا

-"التخيل" أو "التظاهر" عند عمر 18 شهرًا

ويعد طيف التوحد نوع من أنواع العلاقة التي تؤثر في النمو كما تؤثر على طريقة تواصل الأشخاص أو سلوكهم أو تفاعلهم مع الآخرين، ولا يفهم الخبراء تمامًا جميع أسباب اضطراب طيف التوحد، و يبدو أنه وراثي ، ولكن قد يكون له علاقة بأمور مثل عمر الوالدين والأدوية الموصوفة التي يتم تناولها أثناء الحمل، ومن المرجح أن يكون الشخص على الطيف إذا كان الأخ أو الأخت أو أحد الوالدين، لكنها لا تسري دائمًا في العائلات.

كيف يؤثر التوحد على المهارات الاجتماعية للطفل؟

يواجه الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد صعوبة في التفاعل مع الآخرين. تعد مشاكل المهارات الاجتماعية من أكثر العلامات شيوعًا. قد يرغبون في إقامة علاقات وثيقة ولكنهم لا يعرفون كيف.

إذا كان طفلك يعاني من اضطراب طيف التوحد ، فقد يظهر عليه بعض الأعراض الاجتماعية عندما يبلغ من العمر 8 إلى 10 أشهر ، بما في ذلك:

لا يستجيبون لاسمهم بحلول عيد ميلادهم الأول.

اللعب أو المشاركة أو التحدث مع الآخرين لا يثير اهتمامهم.

إنهم يفضلون أن يكونوا بمفردهم.

يتجنبون أو يرفضون الاتصال الجسدي ، بما في ذلك المعانقة.

يتجنبون الاتصال بالعين.

عندما يكونون مستائين ، لا يحبون أن يشعروا بالراحة.

إنهم لا يفهمون العواطف - مشاعرهم أو مشاعر الآخرين.

لا يجوز لهم مد أذرعهم ليتم حملهم أو إرشادهم بالمشي.