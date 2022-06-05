6 نصائح للبقاء آمنًا أثناء السباحة هذا الصيف

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القاهرة - سامية سيد - الصيف هو وقت رائع للسباحة، ولكن من المهم أن تحمى نفسك من المخاطر، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل الدخول في الماء، في هذا التقرير نتعرف على أهم النصائح لمساعدتك على البقاء آمنًا أثناء السباحة هذا الصيف، بحسب موقع "theswimguide".

6 نصائح للبقاء آمنًا أثناء السباحة هذا الصيفاختر مكانًا آمنًا للسباحة

ليست كل الشواطئ والبحيرات والأنهار وغيرها من المسطحات المائية آمنة للسباحة، لذا يجب اختيار مكان آمن للسباحة قبل أن تدخل في الماء.

تحقق من حالة الطقس والماء

يمكن أن تتغير أحوال الطقس والمياه بسرعة في أي وقت من السنة، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بأحدث الظروف وتحقق من توقعات الطقس قبل يوم واحد على الأقل من الذهاب للسباحة، وفي اليوم الذي تخطط فيه للسباحة، تحقق من حالة المياه في مكان السباحة الذي اخترته.

أحضر معدات السلامة

حتى لو كنت سباحًا، فمن الجيد دائمًا إحضار بعض معدات السلامة يمكن أن تساعدك سترة النجاة أو جهاز الطفو عندما تسبح في مناطق فوق رأسك وتمنعك من الإرهاق بسرعة كبيرة أثناء السباحة.

السباحة فقط في المناطق المخصصة

تأكد من أنك تعرف المكان الآمن للسباحة قبل أن تدخل في الماء من خلال قراءة اللافتات بالقرب من مدخل الشاطئ والبحث عن المناطق المشدودة على الشاطئ أو في الماء.

لا تسبح وحدك

دائمًا ما تكون السباحة مع الأصدقاء أكثر متعة، كما أنها أكثر أمانًا، ومن الجيد دائمًا وجود شخص بالقرب منك في حالة الطوارئ.

حافظ على رطوبتك

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن الجفاف مشكلة متكررة للسباحين. من الضروري أن تبقى رطبًا عند السباحة، خاصة في حرارة الصيف اشرب الكثير من السوائل قبل السباحة وبعدها واحصل على فترات راحة متكررة للراحة وترطيب الجسم.

إذا بدأت في الشعور بالدوار أثناء السباحة ، فتوقف فورًا واخرج من الماء.