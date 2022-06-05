شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة فقر الدم.. إليك النظام الغذائي الغنى بالحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة بعض التمارين البدنية ، قد تنسى تضمين الحديد في نظامك الغذائي، يمكن أن يسبب نقص الحديد في نظامك الغذائي مشاكل صحية مثل فقر الدم، وهو حالة يفتقر فيها دم الجسم إلى كمية كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة ، والتي تحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

أعراض نقص الحديد:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا ، وكما يوحي الاسم ، يحدث بسبب نقص الحديد ، بسبب نقص إمدادات الدم ونقص الغذاء الغني بالحديد في النظام الغذائي، الحديد هو أحد العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الجسم وتطوره لأنه يصنع الهيموجلوبين والميوجلوبين وبعض الهرمونات، عادة ، تكون أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفة في مرحلة البداية. مع زيادة النقص ، تصبح الأعراض أكثر وضوحًا.

بعض الأعراض التي قد يعاني منها المصاب بفقر الدم بسبب نقص الحديد هي الضعف ، وشحوب الجلد ، والصداع ، وألم الصدر ، والتعب الشديد ، وألم الصدر، النظام الغذائي المناسب لفقر الدم سيبحث أيضًا في مكافحة هذه الأعراض.

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد:

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي اليومي، هناك نوعان من مصادر الحديد في النظام الغذائي وهما الهيم وغير الهيم، يمكن العثور على حديد الهيم في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والمأكولات البحرية، تمتص أجسامنا هذا الحديد جيدًا، يأتي الحديد غير الهيم من مصادر نباتية مثل الخضر الورقية، لا تمتص أجسامنا هذا النوع من الحديد جيدًا ، مقارنة بمصادر الهيم.

تشمل مصادر حديد الهيم:

دواجن

لحم بقري

لحم وكبده

تونة

المحار وبلح البحر

تشمل مصادر الحديد غير الهيم ما يلي:

عدس

فول

المكسرات والبذور

السبانخ

حبوب الإفطار

الخضروات

المفتاح لتحسين امتصاص الجسم للحديد هو إضافة بعض فيتامين سي إلى نظامك الغذائي، سيكون التأثير أكبر إذا تمت إضافة فيتامين سي مع الحديد غير الهيم، بعض مصادر فيتامين سي هي القرنبيط ، والفواكه الغنية بالحمضيات ، والبروكلي ، وبراعم بروكسل ، والبطيخ ، والفلفل ، والتوت (الفراولة ، والتوت ، والتوت الأزرق) ، والبطاطا ، والطماطم ، والأناناس ، والبطيخ.