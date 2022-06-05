شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق طبيعية للتخلص من الإمساك بدون أدوية.. أهمها شرب الماء وتناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جلال استشاري الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، إن الإمساك قد يكون ناتجا عن عدة عوامل، أهمها قلة الحركة وعدم شرب الماء والنظام الغذائي الذي يفتقر للخضروات والفواكه، محذرا مرضى الإمساك من الاعتماد على الأدوية لعلاج الإمساك باستمرار، وأن يكون تناولها لأيام قليلة فقط لا تتجاوز الأسبوع.

وأوضح أن أهم الطرق الطبيعية لعلاج الإمساك هي: 1.تناول الألياف..

وهى موجودة في الفواكه والخضروات الطازجة، مثل القراصيا، والبطيخ، والشمام، والبرتقال بالإضافة إلى الخضروات الورقية.

2. شرب الماء بكثرة ..

والاعتماد على الفواكه التي تحتوى على الكثير من الماء.

3. الحركة المستمرة سواء المشي أو ممارسة الرياضة ..

حيث أن عدم الحركة تسبب الإمساك المزمن.

وأكد، فى تصريح خاص لــ "الخليج 365 "، إنه لا يجب تناول أدوية الإمساك لفترات طويلة وبشكل مستمر، حيث يمكن تناول أدوية الإمساك لمدة 3 الى 4 أيام فقط، موضحا إن مريض الإمساك لا يجب أن يعتمد على تناول أدوية الإمساك باستمرار وانما يجب عليه تناولها أثناء الإصابة لمدة أسبوع على الأكثر حتى يتخلص من الأسماك ثم يقوم بتغيير نمط حياته وتناول الغذاء الصحى المعتمد على الخضروات والفواكه.

وقال، إذا لم يستجيب للعلاج لابد أن يبحث عن السبب ويذهب للطبيب وخاصة إذا ظهرت عليه علامات الخطر، و هى نزول الدم مع البراز أو فقدان الوزن بشكل غير مبرر، أو الإصابة بالأنيميا، ولذلك لابد من البحث عن السبب الأساسى من خلال عمل الأشعات التي تبين المشكلة.

وأضاف، ان هناك إجراءات يمكن اتخاذها لعلاج الإمساك مثل استخدام الحقنة الشرجية ومراعاة العادات الغذائية الخاصة بالمريض.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد أطباء الاسكندرية للكبد والجهاز الهضمى والمناظير والذى اختتمت اعماله بالاسكندرية.